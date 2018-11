Maudet bleiben sechs Wochen für den Rücktritt

Vor einem Jahr war er der Shootingstar der FDP. Jetzt dreht sich alles um die Frage: Wie lange kann sich der 40-jährige Genfer Staatsrat noch an die Macht klammern?

«Pierre Maudet hat die Werte der FDP mit Füssen getreten», erklärte FDP-Parteichefin Petra Gössi gestern Abend im Bundeshaus. Eine fast vierstündige Krisensitzung lag hinter ihr. Die 20 Mitglieder der nationalen Parteileitung hatten zuvor entschieden, Maudet zum Rücktritt aus der Genfer Kantonsregierung aufzufordern – einstimmig. Das Vertrauen in ihn könne nicht wiederhergestellt werden, begründete Gössi. Am Ursprung der Affäre steht eine Luxusreise nach Abu Dhabi (Wert: ca. 60000 Franken), welche sich Pierre Maudet schenken liess, was den Tatbestand der Vorteilsannahme erfüllen könnte. In den letzten Wochen hat sich die Affäre zugespitzt, als bekannt wurde, dass Maudet von schwarzen Parteikassen profitierte und private Gönner seine Mandatsabgaben an die FDP zahlen liess.

Das Abwarten brachte nichts

Die Rücktrittsaufforderung ist für die FDP Schweiz ein aussergewöhnlicher Schritt. Allerdings schreckte die nationale Parteileitung gestern vor einer weitergehenden Massnahme zurück: der Einberufung einer ausserordentlichen Präsidentenkonferenz, die Maudets Parteiausschluss verlangen könnte. Falls überhaupt, soll dieser Schritt gemäss FDP-Spitze erst am 11. Januar 2019 erfolgen. Damit bleiben Maudet sechs Wochen für den Rücktritt. Entwickelt sich ein Rechtsstreit, könnte er sich bis in den Frühling hineinziehen. Warum geht die FDP-Spitze nicht resoluter gegen Maudet vor? «Die einstimmige Rücktrittsaufforderung ist schon ein starkes Zeichen», sagte Gössi gestern. «Warten wir doch zunächst einmal ab, wie Maudet darauf reagiert.»

Tatsächlich nimmt der Druck nicht nur in Bern zu. Auch in Genf wenden sich die Dinge gegen Maudet. «Pierre Maudet muss als Staatsrat zurücktreten», sagte Alexandre de Sernarclens, Präsident der FDP Genf, gestern in einem Interview mit der Zeitung «Le Temps». Das habe das Parteipräsidium entschieden.

Der Entscheid fiel bereits am Dienstagmorgen, nach Tagen des Zögerns und Zauderns. Die Abstimmung des Präsidenten und seiner fünf Vizepräsidenten fiel klar aus. Fünf Mitglieder votierten für die Rücktrittsaufforderung, ein Mitglied enthielt sich der Stimme. Warum hat das Präsidium nun doch Stellung genommen? Hat die FDP Schweiz Druck aufgebaut? De Senarclens dementiert. An der Parteileitungssitzung vom letzten Freitag sei man noch davon ausgegangen, die Dinge würden sich allmählich von selbst beruhigen und die Frage nach dem Rücktritt müsse nicht sofort geklärt werden. «Das hat nicht geklappt», so der Genfer Anwalt. Mit Blick auf die explosive Generalversammlung der Genfer FDP im Januar und dem gestrigen Treffen mit dem Vorstand der FDP Schweiz wollte man eine klare Position schaffen. De Senarclens sagt: «Wir gingen davon aus, dass in Pierre Maudet die Einsicht reift, dass er zurücktreten muss. Doch er will nicht zurücktreten. Also mussten wir handeln.»

75-minütige Verteidigung

Am Montag trifft sich der 32-köpfige Parteivorstand. Das Präsidium beantragt dem Gremium, Maudet ebenfalls zum Rücktritt aufzufordern. Den 40-Jährigen aus der FDP Genf auszuschliessen, darum geht es derzeit nicht.

Entgegen seiner Ankündigung war Maudet am Nachmittag doch nach Bern gereist, um der Vorladung seiner Parteispitze Folge zu leisten. Er verteidigte sich rund eineinviertel Stunden. Anschliessend trat er vor die Medien, angespannt, aber keineswegs entmutigt. Die Tatsache, dass er in Genf am Point de Presse seiner Regierung nicht habe teilnehmen müssen, erlaubte ihm, in Bern seine Position zu erklären, so Maudet.

Video: Maudet will nicht zurücktreten

Er habe an verschiedene Prinzipien erinnert, die sein Handeln seit Beginn seiner Karriere leiten würden. Etwa das Verantwortungsgefühl und die Unschuldsvermutung. «Man muss kühlen Kopf bewahren in einer solchen Krise und sich an die Statuten halten.» Wenn es Probleme gebe in einer Familie, müsse man diese innerhalb der Familie lösen. Er sehe im Moment keine Veranlassung, zurückzutreten. Entscheidend sei für ihn die Stimmung an der Basis. Mit der Frage, ob er das Staatsratsmandat über einen Parteiausschluss hinaus behalten würde, habe er sich noch nicht befasst.

