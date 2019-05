Luzerner Regierung will über Prämien-Initiative hinausgehen

Der Gegenvorschlag sieht weiter Bestimmungen vor um zu verhindern, dass Vermögende von der Prämieneverbilligung profitieren können. Auch soll neu dafür gesorgt sein, dass Hausbesitzer dank einem hohen Abzug beim Liegenschaftsunterhalt plötzlich Anrecht auf die Prämienverbilligung erhalten.

Mehrkosten

Für das laufende Jahr rechnet der Kanton mit Prämienverbilligungen von 187 Millionen Franken. Würden bereits die Vorgaben des Gegenvorschlags gelten, wären es rund 8 Millionen Franken mehr. Von den zusätzlichen Mitteln würden zwei Drittel an Personen gehen, die in bescheidenen Verhältnissen leben. Der Rest würde in die Prämienverbilligung für Kinder fliessen, wie sie eine Änderung des Bundesgesetzes vorsieht.

Wie sich die SP-Initiative finanziell auswirken würde, errechnete der Regierungsrat nicht. Ein direkter Vergleich sei schwierig, weil das Volksbegehren noch vor dem Bundesgerichtsurteil eingereicht worden sei, hiess es dazu auf Anfrage. Der Regierungsrat geht davon aus, dass die Prämienverbilligung ab 2021 nach den neuen Vorgaben des Gegenvorschlags ausbezahlt werden könnten.