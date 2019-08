Letzter der verhafteten Klima-Aktivisten ist frei

Ein Aktivist musste in U-Haft. Er sei nach 23 Tagen Hungerstreik am 31. Juli freigekommen, wie die Klimabewegung am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Er habe drei weitere Wochen in Untersuchungshaft verbracht, weil er von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, jegliche Kooperation zu verweigern.

Junge Klimaaktivistin: «Ich habe nur noch geweint» Schwere Vorwürfe gegen die Polizei nach Credit-Suisse-Blockade: Junge Verhaftete erzählen, wie sie die zwei Nächte im Gefängnis erlebten.