Klima, Steuern, Europa – das bringt die grüne Wahl der Schweiz

Der Linksrutsch im Parlament ist deutlicher ausgefallen als erwartet. Damit gleichen sich die Verhältnisse im Nationalrat jenen im Ständerat an. Dort sind die definitiven Resultate ausstehend, weil in den meisten Kantonen zweite Wahlgänge nötig sind. Es zeichnet sich ab, dass das linke Lager dank der Grünen überraschend erstarkt, jedoch in der Minderheit bleibt.