Kampf der Gewalten

Peter Diggelmann verspürt in diesen Tagen eine Streitlust, wie er sie in seiner Richterkarriere noch nie erfahren hat. Diggelmann ist Zürcher Oberrichter, 64 Jahre alt, am Ende seiner Laufbahn, er muss nicht mehr gewählt werden. Er kann kritisieren, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Also schreibt er in seinem Ärger ein E-Mail an verschiedene Zeitungen. Betreff: Politik und Gerichte. Darin steht: Eine unsägliche Causa sei die aktuelle Debatte um SVP-Bundesrichter Yves Donzallaz, man müsse jetzt darüber sprechen.