Jetzt mischt Facebook auch bei Schweizer Wahlen mit

«Bist du bereit für die Wahl»: So werden die Facebook-User in der Schweiz kurz vor dem Wahltermin für den National- und den Ständerat am 20. Oktober aufgefordert, an die Urnen zu gehen. Im Newsfeed können die Nutzer seit dem frühen Samstagabend einen Knopf anklicken – zur Bestätigung, dass sie gewählt haben. Die Information wird dann auf dem Facebook-Konto ersichtlich. Zusätzlich gibt ein aktiver Zähler an, wieviele Nutzer in der Schweiz bereits den Knopf angeklickt haben.