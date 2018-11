Jetzt liegt der Entwurf für den Deal mit der EU vor

«Wollen wir die Pest? Oder lieber die Cholera?» So fasst ein hochrangiger Bundesbeamter die unmögliche Wahl zusammen, die der Bundesrat am nächsten Freitag hat. Nach fünf Jahren Verhandlungen zwischen Brüssel und Bern, nach fünf Jahren Lavieren und Taktieren, drängt Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) seine sechs Kollegen zum Entscheid: Schliessen wir das Rahmenabkommen mit der EU nun ab – Ja oder Nein?

Ein Ja zum Abkommen bedeutet die Pest und würde massive Proteste im Inland zur Folge haben. Das Abkommen droht zwischen der Opposition von links und rechts zerrieben zu werden – vielleicht schon im Parlament oder später vor dem Volk.

Ein Nein zum Abkommen bedeutet die Cholera. Die EU kann mit schmerzhaften Nadelstichen reagieren. Eine erste Strafaktion würde voraussichtlich schon ab dem 1. Januar 2019 die Schweizer Börse empfindlich treffen, wenn die EU ihre auslaufende Äquivalenzanerkennung nicht mehr erneuert. Weitere Strafaktionen gegen die Schweizer Exportwirtschaft, die Forschungsinstitutionen oder die Universitäten könnten bald folgen.

Nur noch 4 statt 8 Tage

Der Inhalt des Rahmenabkommens ist inzwischen fast bis zum letzten Detail geklärt und liegt seit ein paar Tagen auf dem Tisch der sieben Bundesräte: In einem Aussprachepapier hat Ignazio Cassis ihnen das Resultat der fast 5-jährigen Verhandlungen präsentiert. Schon letzten Mittwoch debattierte der Bundesrat stundenlang darüber – vorerst noch ohne Entscheid. Cassis’ Auslegeordnung ist geheim, auf der Basis von Gesprächen mit gut informierten Beamten lassen sich ihre zentralen Elemente jetzt aber rekonstruieren. Das Wichtigste: Um das Rahmenabkommen abzuschliessen, müsste der Bundesrat noch einmal Konzessionen an die EU machen. Dafür muss er die roten Linien, die er selber mehrfach bekräftigt hat, überschreiten.

Eine dieser Linien betrifft die flankierenden Massnahmen (Flam), das heisst: den Schutz der Schweizer Löhne gegen Dumpingkonkurrenz aus der EU. Laut bundesratsnahen Personen ist es dem Verhandlungsführer Roberto Balzaretti zwar gelungen, die Flam mit der EU erstmals vertraglich abzusichern. Doch Im Gegenzug müsste die Schweiz sie aufweichen:

Die Voranmeldefrist für entsandte EU-Arbeiter würde von 8 auf 4 Tage verkürzt.

Die heute für alle EU-Firmen gültige Kautionspflicht würde nur noch für Unternehmen gelten, die zuvor schon gegen die Flam verstossen haben.

Die Kontrollen zur Einhaltung der Flam dürften nicht mehr so flächendeckend stattfinden wie heute.

Eine solche Aufweichung der Flam wäre eine politische Kriegserklärung an die Gewerkschaften und linken Parteien – und wohl auch an einen Teil der Arbeitgebervertreter.

Riskante Strategie

Fast noch heisser diskutiert als die Flam wird im Bundeshaus derzeit aber die EU-Unionsbürgerrichtlinie. Eine integrale Übernahme würde EU-Arbeitnehmern in der Schweiz neue Rechte verschaffen – etwa bei der Sozialhilfe. Die EU betrachtet die Richtlinie als einen Bestandteil der Personenfreizügigkeit, der auch für die Schweiz gelten müsse. Für den Bundesrat ist die Richtlinie jedoch eine weitere rote Linie. Jedenfalls bis jetzt.

Laut bundesratsnahen Personen liegt nun ein Vorschlag der EU auf dem Tisch, wonach die Unionsbürgerrichtlinie im Rahmenabkommen gar nicht erwähnt würde. Das halten einzelne Teile der Bundesverwaltung als höchst riskant für die Schweiz. Wenn man die Richtline nicht explizit ausklammern könne, warnen sie, werde die EU später versuchen, sie der Schweiz via Schiedsverfahren aufzuzwingen; ein solches Verfahren würde mit dem Rahmenabkommen eingeführt. Wenn der Bundesrat eine Übernahme der Richtlinie heute aber nicht hundertprozentig ausschliessen kann, wäre das eine politische Kriegserklärung an SVP, FDP und CVP.

Mitte- gegen Polparteien

Wie die Landesregierung in dieser Situation entscheiden wird, ist heute – 6 Tage vor dem D-Day – nur schwer absehbar. Denn der Bundesrat ist tief gespalten.

Für ein Ja plädiert laut bundesratsnahen Personen Aussenminister Cassis. Zwar habe er im Bundesrat noch keinen formellen Antrag eingereicht, er dränge aber auf einen Deal. Unterstützung erhält er dem Vernehmen nach von Doris Leuthard (CVP) und tendenziell auch von Johann Schneider-Ammann (FDP). Diese drei wollen das Verhältnis zur EU endlich auf eine stabile Basis stellen. Sie bezweifeln, dass es später einen besseren Deal geben könnte als jetzt.

Die übrigen vier Bundesräte sind hingegen skeptisch bis ablehnend gegenüber einem Verhandlungsabschluss. Die beiden SVP-Vertreter werden dem Rahmenabkommen ohnehin nicht zustimmen. Die beiden SP-Bundesräte sind im Prinzip für eine Einigung, warnen aber davor, dass dem Bundesrat das vorliegende Abkommen um die Ohren fliegen dürfte – möglicherweise schon im Parlament, spätestens aber in der Volksabstimmung. Wenn alle vier SVP- und SP-Bundesräte bei ihrer ablehnenden Haltung bleiben, ist das Abkommen für den Moment tot.

Sie werden also nicht mehr da sein, wenn Cassis das Rahmenabkommen im Parlament und vor dem Volk verteidigen muss.

Für diesen Fall hat das Finanzdepartement eine Spezialverordnung ausgearbeitet, die der Bundesrat voraussichtlich schon am nächsten Freitag in Kraft setzen würde – per Notrecht. Diese Verordnung soll die fehlende Äquivalenzanerkennung für die Schweizer Börse kompensieren. Ob dieser juristische Schutzschild aber wirkt, müsste sich erst noch zeigen.

Und als ob der Entscheid nicht schon schwer genug wäre, wird er durch die anstehenden Wechsel im Bundesrat zusätzlich erschwert. Für eine Mehrheit braucht Cassis zwingend Leuthard und Schneider-Ammann. Doch beide scheiden in fünf Wochen aus der Regierung aus. Sie werden also nicht mehr da sein, wenn Cassis das Rahmenabkommen im Parlament und vor dem Volk verteidigen muss.

EU-Vertreter machen weiter Druck

Dass ihre Nachfolger Cassis eine grosse Hilfe sein werden, ist fraglich: Karin Keller-Sutter, die wahrscheinliche neue FDP-Bundesrätin, und Heidi Z’graggen, die mögliche neue CVP-Bundesrätin, äussern sich extrem kritisch gegenüber dem Rahmenabkommen. Bloss die andere CVP-Kandidatin, Viola Amherd, zeigt sich etwas positiver.

Zeitlich weiter aufschieben, kann der Bundesrat den Entscheid jedenfalls kaum mehr –namentlich wegen der dringlichen Börsenfrage. Und von aussen machen EU-Vertreter weiter Druck. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am Freitag in der NZZ: «Ich habe immer für Verständnis für die Schweiz geworben, aber irgendwann kommt der Moment der Entscheidung. Der ist jetzt.»

