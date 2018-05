Harte Strafen für «Jetset-Jihadisten» gefordert

Sind die bekanntesten Schweizer Muslime so harmlos wie sich sich selber darstellen? Oder fördern sie den internationalen Terror? Für die Staatsanwältin des Bundes ist erwiesen: Die Spitze des Islamischen Zentralrats Schweiz (IZRS) wirbt für Al-Qaida. Deshalb hat sie am Mittwochnachmittag dafür plädiert, dass das Bundesstrafgericht die drei angeklagten Vorstandsmitglieder der Salafistenorganisation zu 24 Monaten Freiheitsstrafen verurteilt.

Diese Strafen gegen den KV-Abbrecher Naim Cherni, IZRS-Medienchef Qaasim Illi und der Präsident der Salafisten-Organisation, Nicolas Blancho, sollen bedingt erlassen werden, mit einer Probezeit von fünf Jahren. Geldstrafen will die Bundesanwaltschaft nicht, weil die Beschuldigten alle stark verschuldet sind.

Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Die Plädoyers ihrer Anwälte stehen noch aus. Alles andere als Freispruch-Forderungen würde im Gerichtssaal in Bellinzona überraschen. Bereits am Morgen hatten vor dem Gericht angereiste Unterstützerinnen und Unterstützer in nach Geschlecht getrennten Grüppchen für die Angeklagten demonstriert. Auf den Plakaten war unter Anspielung auf das SRF-Interview mit dem syrischen Diktator Assad zum Beispiel zu lesen: «Interview mit Massenmörder ok, mit Revolutionären nicht?» Oder die rhetorische Frage: «Rechtsstaat oder Bananenrepublik?»

Video – «Das ist ein Schauprozess»

Qaasim Illi, Vorstandsmitglied IZRS, über die Gerichtsverhandlung in Bellinzona. Video: Tamedia

Der Verhandlungssaal füllte sich mit einem halben Dutzend verschleierten Frauen und dreimal so vielen männlichen Gefolgsleuten der IZRS-Führer. Dort verweigerten die drei Beschuldigten wie angekündigt die Aussage.

Aus den Fragen des Gerichts, die unbeantwortet blieben, war aber doch das eine oder andere Neue zu erfahren – beispielsweise, dass jeder Angeklagte für sich mehrere Zehntausend Franken Schulden angehäuft hat. Das Trio verdient gemäss Steuererklärungen und laut früheren Aussagen nur wenig Geld, trotz teilweise intensiver Tätigkeit beim IZRS. Pressechef Illi, siebenfacher Vater, lebt gemäss eigenen Angaben am Existenzminimum und ist bereits seit sieben Jahren geschieden von Nora Illi, die durch Medienauftritte in Verschleierung bekannt wurde. Dies kontrastiert mit dem Bild des Schaffhauser «Jetset-Jihadisten», der gemäss «Wochenzeitung» ein Business-Class-Vielflieger war.

Die Bundesanwaltschaft zeigt sich überzeugt, dass die Beschuldigten ihre Zeit nutzten, um Propaganda für den Al-Qaida-Ableger in Syrien zu machen. Die Vorwürfe drehen sich konkret um ein Interview mit dem saudischen Kämpfer und Geistlichen Abdullah al-Muhaysini, das der ebenfalls Angeklagte Naim Cherni in Syrien führte. Der einflussreiche Jihadist ruft im IZRS-Beitrag die Zuhörer nur wenig verklausuliert dazu auf, sich den Kämpfern im Bürgerkrieg anzuschliessen.

«Islamophobe Bundesanwaltschaft»

Die Beschuldigten haben Muhaysini stets als Vermittler und Brückenbauer in der syrischen Opposition dargestellt. In ihrem Plädoyer zeichnete Staatsanwältin Juliette Noto aber nach, weshalb der Interviewte für den Schweizer Staat ein Al-Qaida-Führer ist, allerdings einer «ohne Mitgliederausweis». Sie zeigte Propagandabilder, in denen Muhaysini vor einer Al-Qaida-Flagge mit einem Kriegsgefangenen posiert. Auch spielte die Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal eine Aufnahme mit einer Rede, in der Muhaysini den Anschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» gutheisst. Im Filmchen wird skandiert: «Osama, Osama, wir sind alle Osama.»

Staatsanwältin Noto wollte auch deutlich machen, dass es ihrer Behörde «nicht um eine politische Verfolgung und um Gesinnungsjustiz» gehe. Der IZRS hatte in einer intensiven Kampagne in den letzten Tagen und Wochen geltend gemacht, er sei Opfer eine «islamophoben Bundesanwaltschaft». (Tages-Anzeiger)