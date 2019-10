Grüne können ihre Sitze im Nationalrat praktisch verdoppeln

Grüne Welle in Zürich und Luzern

Wortwörtlich grüne Wellen schwappten im vergangenen Frühling bei kantonalen Wahlen über Zürich und Luzern hinweg, die nun erneut anrollen könnten. In beiden Kantonen verlor die SVP im Frühling, in Luzern auch die CVP. Diese hat in Zürich nur noch wenig Gewicht, und sie muss einen ihrer zwei Sitze neu besetzen.

Hohe Erwartungen hegt Grün auch in Genf und in der Waadt, wo dank Verschiebungen der Bevölkerungszahl je ein Sitz mehr zu vergeben ist. In Genf könnten den Grünen die Skandale um bürgerliche Politiker Aufwind geben. In der Waadt muss Claude Béglé (CVP) nach der Polemik um Äusserungen über Nordkorea um die Wiederwahl bangen.

Im Wallis erwarten Beobachter eine Talfahrt der CVP-Fraktion, zulasten der Oberwalliser CSP-Vertreters Thomas Egger. Den Grünen werden höhere Chancen eingeräumt als der SP, dieses Mandat zu erobern.

In Zug steht die frühere grüne Regierungsrätin Manuela Weichelt in der Pole-Position, um den 2011 verlorenen Sitz von Jo Lang zurückzuholen. Hier ist wegen eines Rücktritts für einmal die FDP in der Defensive.

Ostschweiz: Grüne bedrängen SVP

Eng wird es für die SVP namentlich in der Ostschweiz. In St. Gallen steht sie nach dem Rücktritt von Toni Brunner ohne Zugpferd da. Ihr 2015 dank Restmandaten erreichter fünfter Sitz könnte an Grüne oder GLP gehen. Auch im Kanton Thurgau bedrängt Grün die SVP.

In Graubünden könnte die SVP einen ihrer zwei Sitzen verlieren; die Mandate halten derzeit Heinz Brand und Magdalena Martullo. Schliesslich könnte der SVP auch der einzige Ausserrhoder Nationalratssitz wieder abhanden kommen. Im Halbkanton verlor die SVP Anfang 2019 fünf ihrer zwölf Kantonsratsmandate.