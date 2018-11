Genf stellt E-Voting-System wegen Problemen ein

Der Kanton Genf stellt sein System zur elektronischen Stimmabgabe auf Ende Februar 2020 ein. Der Staatsrat hat beschlossen, wegen der hohen Kosten nicht weiter in das Portal zu investieren, das ohnehin überarbeitet werden muss.

Der Kanton Aargau, der wie andere Kantone das Genfer System mitbenutzt, sei vom Genfer Staatsrat von der Einstellung des Systems informiert worden, teilte der Aargauer Regierungsrat am Mittwoch mit.

Die Entscheidung wurde aus finanziellen Gründen getroffen und nicht wegen Sicherheitsproblemen bei der elektronischen Abstimmung. Über die Schwachstellen hatte das Fernsehen SRF Anfang November berichtet. Hacker, die beauftragt wurden, die Sicherheit der elektronischen Stimmabgabe zu testen, schafften es, das Genfer System zu manipulieren. Sie konnten einen potenziellen Wähler auf eine andere Website umleiten.

Dieser Fehler hätte zwar behoben werden können. Aber der Kanton Genf will wegen knapper finanzieller und personeller Ressourcen nicht mehr in sein seit 2003 betriebenes Projekt evote-ch.ch investieren.

Die Genfer Plattform steht bis 2019 weiter im Einsatz, insbesondere für die Eidgenössischen Wahlen. Ab 2020 soll es in Genf eine Alternative für die elektronische Stimmabgabe geben, insbesondere für Auslandschweizer und Menschen mit Behinderungen.

St. Gallen und Bern setzen auf Post

Der Kanton St. Gallen, der bisher auf dieses System setzte, plant einen raschen Umstieg auf das E-Voting-System der Post. Die frühzeitige Ankündigung ermögliche den Partnerkantonen einen schrittweisen Umstieg auf das alternative System der Post, teilte die St. Galler Staatskanzlei am Mittwoch mit. Die Staatskanzlei habe bereits Gespräche mit der Post aufgenommen. Sie werde der Regierung im Dezember einen Vorschlag für das weitere Vorgehen unterbreiten, heisst es.

Auch der Kanton Bern strebt nun rasch eine Kooperation mit der Post an. Wie die bernische Staatskanzlei am Mittwoch bekanntgab, will der Kanton Bern bei der elektronischen Stimmabgabe seiner Bürgerinnen und Bürger den vor Jahren eingeschlagenen Weg weiterführen. Die Post sei nach dem Ausstieg des Kantons Genf der verbleibende Anbieter von E-Voting-Systemen. Bis eine Lösung gefunden ist, wird der Kanton Bern weiterhin das Genfer System benutzen.

Im April 2009 hatte der bernische Grosse Rat grünes Licht gegeben für die Einführung von E-Voting für Auslandschweizer, die aus dem Kanton Bern stammen. Für die Nutzung des Genfer E-Voting-Systems unterzeichnete der Kanton Bern mit dem Kanton Genf im April 2010 einen Zusammenarbeitsvertrag.

Nach erfolgreichen Tests konnten Auslandschweizer aller Berner Gemeinden am 17. Juni 2012 erstmals über das Internet abstimmen. Seither hat die Staatskanzlei 23 Volksabstimmungen mit dem Genfer E-Voting-System durchgeführt. Sie verliefen nach Angaben der Berner Staatskanzlei stets reibungslos.

Im kommenden Jahr ist bei den Eidgenössischen Wahlen die Einführung von E-Election für Auslandschweizer geplant, also die Möglichkeit, elektronisch wählen zu können. Die Berner Kantonsregierung schrieb dazu vor gut einem Jahr in der Antwort auf einen Grossratsvorstoss, für E-Election brauche es die Einführung einer neuen Software.

Luzern lehnt Ausdehnung auf Inland ab

Luzern hatte die elektronische Stimmabgabe ebenfalls über das Genfer System laufen lassen. Der Entscheid Genfs stelle diese Kantone vor eine neue Ausgangslage, teilte der Luzerner Regierungsrat mit. Er beabsichtige den Luzerner Stimmbürgern im Ausland bis zur Einstellung im Jahr 2020 weiterhin den elektronischen Stimmkanal auf dem Genfer System anzubieten.

Der Regierungsrat prüft nach eigenen Angaben, wie E-Voting im Kanton Luzern ab Februar 2020 weiterhin angeboten werden könnte. Eine Ausdehnung des elektronischen Stimmkanals auf die Stimmberechtigten im Inland stehe derzeit aber nicht zur Diskussion, teilte er mit.

Erstmals hatten die Luzerner Auslandschweizer am 28. November 2010 auf dem E-Voting-System des Kantons Genf elektronisch abstimmen können. Regelmässig benutzen über 60 Prozent der aktuell fast 5000 Stimmberechtigten Auslandschweizer, die am Urnengang teilnehmen, den elektronischen Kanal. (sep/sda)