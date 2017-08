Firmen sollen Sozialhilfebezügern Ausbildung zahlen

Viele Sozialhilfebezüger finden nicht mehr zurück in die Arbeitswelt, weil ihnen die notwendigen Qualifikationen fehlen. Die Folge sind unter anderem hohe Sozialhilfekosten. Jetzt regt Peter Gomm, der bis Ende Juli Präsident der kantonalen Sozialdirektorenkonferenz (SODK) war, eine Lösung für dieses Problem an. Anlässlich seines Rücktritts aus dem Solothurner Regierungsrat und der SODK appelliert Gomm an die Wirtschaft, sich stärker für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt einzusetzen. Gomm denkt dabei an einen Ausbildungsfonds, dessen Mittel kon­sequent für die Nachholbildung von Arbeitswilligen eingesetzt werden könnten.

Als Vorbild dient ihm der Ausbildungsfonds des Kantons Genf. Dieser unterstützt Berufsbildungsorganisationen bei der Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Das ­Besondere dabei: Rund 70 Prozent der Mittel des Ausbildungsfonds werden von den Arbeitgebern beigesteuert, der Rest kommt vom Staat. Für Gomm ein faires Modell. Vom Fonds würde auch die Wirtschaft profitieren. «Sie kommt so eher zu jenen Leuten, die sie benötigt», sagt der SP-Politiker.

Intransparenz und Bürokratie

In der Wirtschaftswelt fallen die Reaktionen indes mehrheitlich negativ aus. Jean-François Rime, Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes, räumt zwar ein, dass die Firmen noch stärker zur Arbeitsintegration von Sozialhilfebezügern beitragen können. Von der Idee eines durch die Arbeitgeber gespeisten Ausbildungsfonds hält Rime hingegen wenig. «Die hohen Löhne und Abgaben machen Schweizer Unternehmern schon heute das Leben schwer.» Der Arbeitgeberverband warnt zudem vor Intransparenz und Bürokratie bei obligatorischen Berufsbildungsfonds. Ohnehin seien Experten zufolge nur 30 Prozent der Sozialhilfebezüger arbeitsfähig und nur 5 Prozent ausbildungsfähig. (Tages-Anzeiger)