Er übersetzt «zu Hause bleiben» für Migranten

Mark Bamidele (45) ist derzeit einer der wichtigsten Fernsehmacher der Schweiz. Aber kennen tut ihn kaum jemand in der Branche. Das liegt an Bamideles Kanal: Facebook. Und an seinem Zielpublikum: den Migranten in der Schweiz.

Als Gesundheitsminister Alain Berset die Bevölkerung vor zwei Wochen zum Distanzhalten ermahnte, trommelte Bamidele umgehend sein Team von Diaspora TV zusammen. In einem kleinen Studio am Siedlungsrand von Köniz BE machten sich die Freiwilligen an die Arbeit.