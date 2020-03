E-Auto-Fahrer dürfen ihr Geld behalten

Zudem hat der Bundesrat im Dezember angekündigt, ein Konzept zur Sicherung der langfristigen Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur zu erarbeiten. Dabei sollen bestehende Steuern und Abgaben durch eine fahrleistungsabhängige Abgabe abgelöst werden. Möglicherweise wird der Bundesrat die E-Abgabe in diese neue Abgabe integrieren. Allerdings ist es fraglich, ob ein solches Mobility-Pricing je mehrheitsfähig sein wird; die Politik laboriert daran seit Jahren herum. Die E-Abgabe würde so in eine politische Endlosschlaufe geraten. FDP-Ständerat Müller will das verhindern, indem der Bund die E-Abgabe heute schon separat einführt.

Ab 300’000 E-Autos

Entscheidend dürfte sein, wann die Politik den Aspekt der Gerechtigkeit stärker gewichtet als den Willen, die E-Mobilität zu fördern. Laut Astra ist dies vermutlich dann der Fall, wenn der Anteil der E-Autos am Schweizer Wagenbestand zwischen 7 und 10 Prozent liegt. So hat sich Astra-Direktor Jürg Röthlisberger unlängst gegenüber Parlamentariern geäussert, wie informierte Kreise bestätigen. Bei den heute gut 4,6 Millionen Personenwagen wären das also 320’000 bis 420’000 Elektroautos, mehr als zehnmal so viel wie heute. Dieser Bestand, so schätzte Röthlisberger laut Quellen, werde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre erreicht sein.

Das Astra bestätigt diese Äusserungen auf Anfrage dieser Zeitung nicht, dementiert sie aber auch nicht. Es nimmt auch keine Stellung zu einem pikanten Satz, der in einem unveröffentlichten Dokument des Astra steht. Im Papier, das dieser Zeitung vorliegt, wirft das Astra nicht nur die Frage auf, wie Halter von E-Autos ihren Beitrag an die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur leisten sollen, sondern auch, ob überhaupt. Letztlich obliegt der Entscheid aber dem Parlament: Für die Einführung der E-Abgabe braucht es nämlich ein Gesetz.