Die Steuersenkung, die niemand wollte

Die vielen Tausend Gäste, die an Silvester in einem Schweizer ­Hotel übernachtet haben, waren allesamt steuerrechtliche Grenzgänger. Denn präzis um Mitternacht, am 1. Januar 2018, geschah Famoses: Die Mehrwertsteuer ist – zum ersten Mal seit ihrer Einführung 1995 – gesunken. Das wirkt sich nicht nur auf Hotelübernachtungen aus, sondern grundsätzlich auf fast alles, was man in diesem Land kaufen kann.

Diese Steuersenkung ist ein Kollateralschaden der Abstimmung vom 24. September 2017, bei der das Stimmvolk die Rentenreform verworfen hat. Diese sah vor, ab 2018 zusätzliche 0,3 Mehrwertsteuerprozent in die AHV zu pumpen, was im Parlament und im Abstimmungskampf unbestritten war. Mit der Reform scheiterte auch die Steuererhöhung. Parallel dazu lief Ende 2017 die befristete Steuererhöhung zugunsten der IV aus. Und so kam plötzlich diese Steuersenkung zustande, die niemand wollte und über die sich auch niemand so richtig freut – abgesehen vielleicht von Steuerberatern, die zu zusätzlichen Aufträgen kamen. Im Bundeshaus wurde nach der Abstimmung sogar die Idee herumgeboten, die 0,3 Prozent via Notrecht subito in die AHV umzuleiten. Doch daraus wurde nichts.

Jetzt runter, bald wieder rauf

Den Konsumenten beschert die Steuersenkung gesamthaft eine Entlastung von 700 Millionen Franken im Jahr. Das klingt nach viel, entpuppt sich aber im Einzelfall als Minirabatt im Rappenbereich oder gar als Nullsummenspiel (siehe Kasten). Kommt hinzu, dass kaum alle Firmen die Steuersenkung voll an ihre Kundschaft weitergeben, einige dürften die Chance nutzen, ihre Rendite etwas aufzubessern.

Wie auch immer: Der sogenannte Normalsatz der Mehrwertsteuer sinkt von 8 auf 7,7 Prozent, der Sondersatz der Hotellerie von 3,8 auf 3,7. So minim diese Steuersenkung auch ist, so akribisch will sie umgesetzt sein. Und so hat die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) auf ihrem Mehrwertsteuerportal ausführliche Anweisungen zusammengestellt, damit die Firmen wissen, was gilt. Das Ganze ist primär komplex und teuer. Der Bund schätzt die Umstellungskosten für die Wirtschaft auf 150 bis 200 Millionen Franken. Das ist umso ärgerlicher, als sich die Übung in drei bis vier Jahren wiederholen wird, einfach in die andere Richtung – nach oben. Es ist absehbar, dass Bundesrat und Parlament dem Volk erneut eine ­Erhöhung der Mehrwertsteuer schmackhaft machen werden, um den Geldbedarf der AHV zu decken. Nach dem Plan von Bundesrat Alain Berset (SP) soll die AHV-Reform 2021 in Kraft treten. Nach der Steuersenkung ist vor der Steuererhöhung.

Der fiskalische Jo-Jo-Effekt ist nicht für alle Branchen gleich unangenehm. Coop oder Migros etwa konnten relativ banal die Preise senken, wobei auch dies mit «beträchtlichem» Aufwand verbunden ist, wie die Migros festhält.

Komplizierter wird es für Handwerker. Die Spezialisten der ESTV haben zur Darstellung des erwünschten Vorgehens eigens das Innenausbaugeschäft IntroBau AG erfunden. Dieses arbeitet vom 11. Dezember 2017 bis 30. Januar 2018 im Haus eines Kunden, schickt im Februar die Rechnung, die der Kunde im April bezahlt. Wer nun meint, die IntroBau könne der Einfachheit halber die neuen Steuersätze anwenden, da die Arbeiten 2018 beendet wurden, hat die Rechnung ohne die ESTV gemacht. Die Handwerker müssen auf ihrer Rechnung exakt deklarieren, welchen Teil der Arbeiten sie in welchem Jahr erbracht haben. Beim ersten Teil müssen sie den alten Steuersatz draufschlagen, beim zweiten den neuen.

Anders muss die Möbelhaus AG vorgehen, die in der Mehrwertsteuerexegese der ESTV ebenfalls vorkommt. Bei ihr hat ein Kunde 2017 einen Schrank bestellt, den die Firma Anfang 2018 liefert. Relevant ist der Zeitpunkt der Lieferung, es gilt der neue Steuersatz.

Korrigieren – oder sein lassen?

Noch vertrackter ist die Übung für Firmen, die sogenannt periodische Leistungen erbringen, zum Beispiel mit Wartungsverträgen. Sie müssen ihre Arbeiten ebenfalls auf 2017 und 2018 aufteilen und separat in Rechnung stellen. Das tönt einfacher, als es ist, da diese Verträge oft im Voraus bezahlt werden. Was also tun, wenn der Vertrag vor der Abstimmung unterzeichnet wurde, als niemand wusste, dass die Mehrwertsteuer sinken wird? Dann ist guter Rat teuer. Die Beteiligten können den Vertrag nachträglich ändern und das Abrechnungsprozedere mit der ESTV korrigieren, falls ihnen der Aufwand nicht zu gross ist. Sie können es aber auch sein lassen. Dann profitiert der Bund und nicht etwa die Firma. Denn im Mehrwertsteuergesetz gibt es einen Passus, mit dem sich der Fiskus schadlos hält: «Wer in einer Rechnung (. . .) eine zu hohe Steuer ausweist, schuldet die ausgewiesene Steuer.»

«In dubio pro fisco»

Die ESTV achtet ohnehin darauf, dass der Bund nicht zu kurz kommt. Wenn ein Handwerker seine Arbeiten nicht präzis auf 2017 und 2018 aufteilt, dann ist für den gesamten Betrag der alte, höhere Steuersatz fällig. Das ist insofern interessant, als bei den bisherigen Veränderungen der Mehrwertsteuer genau die umgekehrte Regel galt: Im Zweifel wurde nicht der alte, sondern der neue Steuersatz angewandt, der – da es bisher nur Steuererhöhungen gab – stets der höhere war. Treuhänder frotzeln deshalb, die ESTV handle nach dem Prinzip «in dubio pro fisco», im Zweifel für den Fiskus. Wie kommt sie dazu? Nur so lasse sich verhindern, dass der Bund Einnahmen verliere, auf die er Anrecht habe, erklärt die ESTV auf Anfrage.

Das gilt auch für die Hotelgäste, die Silvester auswärts verbracht haben. Obwohl die meisten im alten Jahr wohl gar nicht in ihren Betten lagen, sondern diese erst nach Mitternacht ­– also nach der Steuersenkung – aufsuchten, gilt für die Übernachtung der alte, höhere Steuersatz. So will es die ESTV. Das ist schön für den Bund und halb so wild für die Gäste. Die Differenz macht wegen des tiefen Sondersatzes der Hotellerie sogar bei einem stolzen Zimmerpreis von 500 Franken nur 50 Rappen aus.

(Tages-Anzeiger)