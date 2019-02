Die Bachelorette Gottes

Sie hatte Gott im Ohr. Immer wieder. Und sie musste davon erzählen. Am liebsten vor Mikrofon und Kamera.

Als «Blick»-Journalisten Uriella vergangene Woche zu ihrem 90. Geburtstag gratulieren wollten und nach Ibach im Schwarzwald reisten, liess sie ausrichten, dass sie keinen Besuch empfangen könne. Die Gesundheit. Sie erbarmte sich aber und liess wenig später durch eine Ordensschwester ein Dankes­kärtlein überbringen. «In herzlicher Dankbarkeit für die Geburtstagsüberraschung», stand da. Geschrieben in ­Uriellas krakeliger Schrift, vom Sektenexperten als echt beschrieben, später im «Blick» als Geschichte verkauft.

Ganz am Ende ihres Lebens spielte die todkranke Frau noch einmal das Spiel mit der Aufmerksamkeit. Nun ist der göttliche Faden zwischen Himmel und Ibach gerissen: Uriella ist vergangenen Sonntag gestorben.

Vom Pferd gefallen

Uriella. Das war eine spirituelle Führerin von über 1000 Menschen. Das war aber auch Erika Hedwig Bertschinger-Eicke, die vom Pferd gefallen war. 1929 in eine Zürcher Familie geboren, liess sie sich zur Sekretärin und Dolmetscherin ausbilden, bereiste Europa und die USA. Dann merkte sie, dass weltliches Übersetzen für sie nicht genug war. In Zürich schloss sie sich spiritistischen Zirkeln an, lernte dort, wie eine Sekte funktioniert. Dann der Sturz vom Pferderücken, 1972 war das. Fortan wohnte Jesus nicht nur in ihrem Herzen, er sprach auch durch sie – genauso wie dessen Mutter, die heilige Maria.

1980 gründete sie ihren Orden Fiat Lux mit damals 47 Anhängern. Wer dazugehören wollte, hatte sich an strenge Regeln zu halten: kein Sex, keine Medikamente, kein Fleisch – gegessen wurde nur Rohkost. In den Achtzigerjahren kümmerte sich die selbst ernannte Sühnebraut Gottes um ihre «Heiltätigkeit» und die Verbreitung ihrer Botschaft. Das Momentum war perfekt, das Gebiet der Esoterik boomte, die Apokalypse des Kalten Krieges war ab 1989 abgewendet. Also schuf Uriella neue Untergangsszenarien. Als die prophezeiten Weltenbrände ausblieben, zunächst 1991, dann wieder 1998, erklärte sie, dass eben auch Jesus und Maria nicht allwissend seien. Vermutlich hätten sie sich getäuscht.

Den Verlust an Glaubwürdigkeit versuchte sie, durch Medienauftritte wettzumachen. Der Name Uriella versprach Schlagzeilen. Der Boulevard liebte sie und ihre Sätze voller Irrsinn. So sagte sie 1998 einen Weltwirtschaftszusammenbruch voraus – wegen Computerviren. Sie prognostizierte den «Einmarsch der Russen in Deutschland.» Ebenso gelobte sie die Ankunft von Ufos.

Eine «Witzfigur» für 99 Prozent

Uriella war in der «Arena» und diskutierte über Sekten. Sie besuchte den «Kassensturz» und erzählte, wie sie Aidskranke heile. Kritische Worte lächelte sie weg – die Zahl der Mitglieder stieg bis in die 90er-Jahre an. Hemmungen kannte sie kaum. Sie sprach mit Fredi Hinz in «Viktors Spätprogramm» über Hitlers Verbleiben («auf dem Mond»). Sie rezensierte in der SRF-Sendung «Ventil» einen Porno («für mich völlig fremd»). Uriella war so etwas wie die Bachelorette Gottes. Nur dass sie keinen Mann suchte, sondern Mitglieder und Aufmerksamkeit.

Auch Medienpionier Roger Scha­winski erkannte das telegene Potenzial und machte sie durch die Einladungen in seine Sendungen unterhaltungstauglich: «Sie war eine einmalige Figur, mit ihrem Ornat, ihrem entrücktem Auftritt – und sie brachte wahnsinnige Einschaltquoten.» So gehörte Uriella für Schawinski in die Kategorie erweitertes Showbusiness. «Für 99 Prozent war sie eine Witzfigur. Sie selber hoffte wohl, im verbleibenden einen Prozent neue Anhänger gewinnen zu können», sagt Schawinski.

Uriella war nicht nur die nette Schrulle aus den Klatschspalten. Sie wusste um die Sehnsüchte ihrer Mitglieder – und nutzte sie aus.

Doch Uriellas Art beeinflusste die Sektenwahrnehmung einer ganzen Generation. «Sie fiel vor allem durch ihre Exzentrik auf», sagt Susanne Schaaf von Infosekta, der Fachstelle für Sektenfragen. Wenn die Psychologin Schulklassen besuchte und nach bekannten Sekten fragte, antworteten die Kinder mit «Uriella» und lachten. «Für die Prävention sind solche Selbstinszenierungen eine Herausforderung. Wir wollen die Jugendlichen dafür sensibilisieren, dass auch sie manipuliert werden können», sagt sie und verweist auf Sekten, die bei der Rekrutierung von Mitgliedern viel raffinierter vorgehen als Fiat Lux.

In den 90er-Jahren machten Sekten mit Massenselbstmorden auch in der Schweiz Schlagzeilen. Dagegen wirkte die Frau mit schwarzen Locken und stetem Lächeln fast schon harmlos. Trotzdem war Uriella nicht nur die nette Schrulle aus den Klatschspalten. Sie wusste um die Sehnsüchte ihrer Mitglieder und nutzte sie bewusst aus. Ihre magischen Kräfte und übernatürlichen Energien, mit denen sie Kochsalz bestrahlte und es dann als Heilmittel verkaufte, setzte sie auch als Drohung ein. Sektenkenner berichten, wie sie ihre Anhänger einschüchterte und ängstigte. Wer aus der Sekte ausstieg, wollte in der Regel nie wieder etwas mit ihr zu tun haben. Besonders schwierig sei das für Kinder gewesen, die in der Sekte aufgewachsen waren und zunächst lernen mussten, sich in einer modernen Welt überhaupt zurechtzufinden.

Zwei mysteriöse Tote im Orden

Es konnte auch gefährlich werden – etwa wenn Sektenmitglieder nicht zum Arzt gingen, weil Uriella sie mit ihrer eigenen Medizin heilen wollte. In den 80er-Jahren kam es deswegen zu zwei Todesfällen, doch Uriella wurde im folgenden Prozess mangels Beweisen freigesprochen. Sie stand weitere Male vor Gericht, wegen Steuerhinterziehung oder Medikamentenschmuggel. In letzterem Fall zahlte Icordo, ihr vierter Mann, die Busse bar: 1 Million Franken, transportiert in einem Köfferchen.

Ihre Medienfreundlichkeit kannte genau in diesen Momenten ihre Grenzen. Sie verklagte Journalisten bei unliebsamen Artikeln. In ihren letzten Jahren, von Krankheit gezeichnet, suchte sie die Öffentlichkeit nicht mehr. Offenbar war sie von der Hüfte abwärts gelähmt. Im Hauptsitz in Ibach werden in diesen Tagen Anrufe freundlich, aber bestimmt abgewiesen. In der Todesanzeige steht: Uriella sei heimgeholt worden.

