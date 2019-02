Der paradoxe Vorschlag der Tabakgegner

Werbe- und landesweite Verkaufsverbote an Minderjährige, keine E-Zigaretten in der Nichtraucherzone. Es waren bisher diese Punkte im neuen Tabakproduktegesetz des Bundesrates, die für Schlagzeilen und Kontroversen sorgten. Heute kommt wohl ein weiterer Streitpunkt dazu. Die Gesundheitskommission des Ständerats lädt Befürworter und Kritiker des neuen Gesetzes zur Anhörung. Namhafte Gesundheitsfachleute werden dabei die Gesundheitspolitiker bitten, massiv höhere Nikotingrenzwerte bei E-Zigaretten zuzulassen als vom Bundesrat vorgeschlagen.

Der Redaktion Tamedia liegen die schriftlichen Argumente der ­Gesundheitsexperten vor, mit denen sie ihren Vorschlag begründen. Demnach soll der maximal zulässige Nikotinwert von Flüssigkeiten in E-Zigaretten nicht 20 Milligramm pro Milli­liter (mg/ml) betragen, sondern fünfmal mehr. Nikotindosen von bis zu 100 mg/ml sollen künftig jene legal inhalieren können, die dampfen statt rauchen.

«Die Frage der Höhe des ­Nikotingrenzwerts in ­E-Zigaretten ist ­sekundär.»



Grégoire Vittoz, Sucht Schweiz

Einer der Urheber des Vorschlags für einen höheren Nikotingrenzwert im neuen Tabak­gesetz ist Thomas Zeltner, der frühere Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Es handelt sich dabei um exakt jenen Mann, der in seiner Amtszeit von 1991 bis 2009 mit scharfen Anti-Raucher-Massnahmen so manchen Nikotinabhängigen zur Weissglut trieb.

Und nun das: 100 Milligramm statt 20, wie es der Bundesrat vorschlägt. Wie geht das auf? Milo Puhan, der Direktor des ­Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention an der Universität Zürich, erklärt: «Wir wollen erwachsenen Rauchenden den Zugang zu Produkten gewähren, die nach heutigem Wissensstand weniger Gesundheitsschäden verursachen als brennbare Tabakprodukte.»

Puhan tritt heute Nachmittag vor die Ständeräte der Gesundheitskommission, um seine Argumente darzulegen. Dabei will er ihnen klarmachen, dass Minderjährige durch strikte Werbe- und Verkaufsverbote vor brennbaren Tabakprodukten und E-Zigaretten geschützt werden sollten, dass aber erwachsenen Rauchernweniger schädliche Alternativen zur Verfügung stehen sollten. Die Absicht des Epidemiologen: Mit weniger Minderjährigen, die mit dem Rauchen beginnen, und Rauchern, welche von brenn­baren Tabakprodukten wegkommen, sollen letztlich die Gesundheitskosten spürbar gesenkt werden können.

«Innovation ermöglichen»

«Die heutige Datenlage bezieht sich leider nur auf kurzfristige Wirkungen von E-Zigaretten», sagt Puhan, «diese sind zwar auch schädlich, aber man kann von einer geringeren Gefährdung ausgehen als bei Zigaretten.» Wer ausschliesslich E-Zigaretten dampfe, anstatt den Rauch brennender Zigaretten zu inhalieren, nehme weniger toxische und krebserregende Stoffe auf.

Das Papier mit den Argumenten der Gesundheits­experten trägt den Titel «Für ein Tabak­produktegesetz zum Schutz der Jugend und der öffentlichen Gesundheit». Es ist von den Public-Health-Fachleuten Dominique Sprumont (Uni Neuenburg), ­Jean-Francois Etter (Uni Genf), einem führenden Forscher über Nikotinersatzprodukte und Buchautor, Luciana Ruggia (Uni Bern) sowie vom erwähnten Thomas Zeltner unterschrieben. Der Grenzwert von 20 mg/ml Nikotin stamme aus einer EU-Richtlinie, stütze sich jedoch nicht auf überzeugende wissenschaftliche Daten, argumentieren die Wissenschaftler.

Zudem verhindere der Grenzwert von 20 Milligramm technologische Innovation. Höhere Nikotingrenzwerte ermöglichten es Rauchenden von E-Zigaretten, ihre Nikotinsucht zu ­befriedigen, dabei aber nur eine minimale Menge schädlicher ­Aerosolpartikel aufzunehmen. «Ein Grenzwert von 100mg/ml ermöglicht die Zulassung neuer Produkte und zugleich den angemessenen Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten sowie ihres Umfelds», heisst es im Papier weiter. Diese Norm entspreche den aktuellen Anforderungen des Chemikaliengesetzes.

Ärzte warnen vor neuen Produkten wie Juul

Zurückhaltend gegenüber diesem Vorschlag gibt sich auf Anfrage der Direktor der Stiftung Sucht Schweiz, Grégoire Vittoz. Die Frage der Höhe des Nikotingrenzwerts in E-Zigaretten sei sekundär in der ganzen Debatte ums neue Tabakgesetz. Die wichtigste Frage laute, wie Jugendliche vom Konsum von E-Zigaretten ferngehalten werden könnten. Die vom Bundesrat im Gesetz vorgeschlagene EU-Norm von 20 Milligramm weise in die richtige Richtung, sagt Vittoz.

Video: Hype um Juul

Die Gesundheitspolitiker werden sich heute bei ihren Anhörungen auch mit Gegenargumenten auseinandersetzen müssen. Rund 40 Ärzte wenden sich mit einem Brief an die Kommission. Darin warnen sie vor neuen Produkten wie Juul. Die zu erwartenden Schäden seien alles andere als geringfügig, wenn der Staat es zulasse, «dass solche Produkte die Nikotinsucht im besonders empfindlichen ­Gehirn der Jugendlichen verankern», heisst es im Brief, über den der «Blick» berichtet. (Redaktion Tamedia)