Der Rebell braucht neuen Schnauf

Martin Kopp geht gebückt. Der Rücken. Haas. So nennt Kopp seinen Buckel. Haas wie der ehemalige Bischof von Chur, Kopps früherer Chef und Gegner – es war sein erster grosser Kampf. Tag und Nacht hat der heutige Generalvikar der Urschweiz damals in den 90er-Jahren gegen Wolfgang Haas gearbeitet, meist am Schreibtisch, am Ende war der Bischof weg, es blieb ein von Streit und Arbeit geknickter Rücken.