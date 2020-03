Corona-Fall bei Fifa-Prozess

Wolfgang Niersbach, einer von vier Angeklagten im Betrugsprozess um die Fussball-WM 2006, ist gemäss Angaben seines Schweizer Anwalts von einem Corona-Fall an seinem Wohnort München betroffen. An der Schule von Niersbachs vierzehnjährigem Stiefsohn gebe es einen Verdachtsfall. Das Jüdische Gymnasium in München sei deswegen bis 16. März geschlossen worden.