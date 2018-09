Chef-Aussenpolitikerin will Russland-Sanktionen aufheben

Russischer Botschafter attackiert Schweizer Medien

Medien in der Schweiz würden «eine Atmosphäre der Konfrontation forcieren», warnt Russlands Botschafter in Bern, Sergej Garmonin. Das könne die Beziehungen zwischen Russland und der Schweiz negativ beeinflussen. In einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti reagiert der Botschafter erstmals persönlich auf Berichte dieser Zeitung, dass das Aussendepartement (EDA) einigen russischen Diplomaten aufgrund ihrer Spionagevergangenheit die Akkreditierung verweigert habe. Garmonin sagt, diese Zeitung verbreite «unbewiesene russophobe Anschuldigungen sogenannter ‹unabhängiger Journalisten›». Hinter den Berichten über russische Spionageversuche sieht er «bestimmte, hinlänglich bekannte Kreise». Diese wollten den traditionell unabhängigen, neutralen und pragmatischen Zugang der Schweizer Diplomatie zu Russland ändern. (bo)