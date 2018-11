Bundesrat lehnt Kündigungsinitiative ab

Die Schweiz nimmt 2019 eine Gruppe von 800 besonders verletzlichen Flüchtlingen aus Syrien auf. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Auch in den Folgejahren will er Kontingentsflüchtlinge aufnehmen.

Damit beteiligt sich die Schweiz weiter am Umsiedlungsprogramm des Uno-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR). Die Asylgesuchszahlen seien in den vergangenen Monaten stark gesunken, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung.

SVP-Initiative abgelehnt

Der Bundesrat will die Personenfreizügigkeit mit der EU nicht kündigen. Eine Volksinitiative von SVP und Auns, die dies verlangt, lehnt er ab. Auch einen Gegenvorschlag will er nicht ausarbeiten.

Die Landesregierung fällte diesen Richtungsentscheid an ihrer Sitzung am Freitag. Sie beauftragte zugleich das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), bis Ende August 2019 eine Botschaft zur Kündigungsinitiative auszuarbeiten.

Die SVP und die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) wollen mit dem Volksbegehren die Zuwanderung begrenzen. Die Initiative «für eine massvolle Zuwanderung» (Begrenzungsinitiative) wurde im vergangenen September eingereicht.

Beendigung der Personenfreizügigkeit

Bei einem Ja hat der Bundesrat ein Jahr Zeit, um mit der EU die Beendigung der Personenfreizügigkeit auszuhandeln. Gelingt das nicht, muss er das Abkommen kündigen. Neue Verträge, die Ausländerinnen und Ausländern Personenfreizügigkeit gewähren, sind verboten.

Der Bundesrat ist der Ansicht, dass sich eine Annahme der Initiative negativ auf die Schweiz und die Schweizer Wirtschaft auswirken würde, wie das EJPD am Freitag schrieb. In der alternden Gesellschaft würden qualifizierte Arbeitskräfte im Inland zunehmend knapp.

Ab 2035 dürften 100 Personen im Erwerbsalter mehr als 50 Menschen im Rentenalter gegenüberstehen, wie es in der Mitteilung heisst. Und der Wettbewerb um Fachkräfte unter den Ländern mit ähnlicher Bevölkerungsstruktur werde stärker. (anf/sda)