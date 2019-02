Bund zahlt kriminellen Hackern Genugtuung

80 Franken bekommen sie für ­jeden Tag, den sie zu viel in Schweizer Zellen verbracht haben. Das macht bei 786, 734 und 149 Tagen exakt 133'520 Franken. Diesen Betrag muss der Bund an drei verurteilte Kreditkarten-Datendiebe zahlen, weil sie zu lange in Haft gesessen sind. Das ergibt sich aus einem Strafbefehl, der DerBund.ch/Newsnet vorliegt.

Hinter dem Dokument steckt eine Geschichte um drei junge Marokkaner, die von Thailand aus im Internet mindestens 180'000 Datensätze von Kreditkarten aus 150 Ländern erbeutet hatten und die später in Schweizer Gefängnissen landeten – und dann zu Protagonisten eines gescheiterten Testfalls der Bundesanwaltschaft wurden.

Zehntausende übertölpelt

Die Hacker kannten sich von Kindesbeinen an, waren teilweise in demselben Quartier von Marokkos Hauptstadt Rabat aufgewachsen. Sie gehörten zu einem losen Netz von IT-affinen Kriminellen, die sich gegenseitig beim Stehlen von Kreditkartendaten halfen. Zum Teil sammelten die Datendiebe die Nummern im Darknet ein, zum Teil betrieben sie selbst sogenanntes Phishing – sie lockten Karteninhaber mit gefälschten E-Mails auf nachgebaute Websites, wo naive Kunden ihre Kartendetails eingaben. Zehntausende liessen sich übertölpeln, darunter auch viele Schweizerinnen und Schweizer.

Den Strafverfolgern des Bundes gelang es, die drei zu identifizieren und aus Thailand in die Schweiz ausliefern zu lassen. Im Herbst 2016 versuchte die Bundesanwaltschaft, den erwischten Dieben stellvertretend für alle Herkunftsländer der erbeuteten Kartendaten den Prozess zu machen. Die drei waren geständig, kooperierten mit den Ermittlern und akzeptierten je drei Jahre Freiheitsstrafe als Teil eines Deals. Die Fahnder produzierten rund 400'000 Seiten Akten, ausgedruckt wären das zwei Tonnen Papier. Die Kosten des Verfahrens überstiegen am Ende 700'000 Franken.

Bei der Bundesanwaltschaft hatten sich über Jahre Hunderte unbearbeitete Phishing-Anzeigen­ aufgestaut. Der Kreditkartenfall war ein Versuch, zu klären, wie mit dieser neuen Art von Verbrechern umzugehen ist, die unbedarften Internetnutzern rund um den Globus ihr Geld aus der Tasche ziehen, ausgerüstet nur mit Laptop und Fachwissen.

Deal geplatzt

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona liess sich jedoch nicht auf den aufgegleisten Handel ein. Die Richter entschieden, man könne die Hacker nur für jene Karten bestrafen, die sie von hiesigen Kunden erbeutet hatten. Für die im Ausland von Ausländern gestohlenen Karten sei die Schweiz nicht zuständig.

Damit platzte der ganze Deal. Die Bundesanwaltschaft lässt in einem schriftlichen Statement Kritik an dem Entscheid anklingen: Man habe sowohl die ­Zustimmung aller betroffenen Länder als auch die Geständnisse der Beschuldigten gehabt. Bellinzona habe indes «die Genehmigung der Anklage verweigert».

Daraufhin blieb den Ermittlern nichts anderes übrig, als die Datendiebe sofort freizulassen. Nur ein kleiner Teil der Karten stammte aus der Schweiz – was bedeutete, dass die Strafen viel tiefer ausfallen würden.

Auszahlung des vollen Betrags ist ungewiss

Das bestätigt sich jetzt: Im aktuellen Strafbefehl sind nur noch 942 statt 180'000 Karten aufgeführt. Und die Hacker erhalten eine viel tiefere Strafe: sechs Monate statt drei Jahre, das Maximum, das Staatsanwälte per Strafbefehl verhängen können. Die Zeit, welche die drei darüber hinaus in der Zelle verbrachten, nennt sich Überhaft und muss entschädigt werden.

Ob die drei Hacker ihre Genugtuung voll ausbezahlt erhalten, ist indes ungewiss. Denn es gibt noch eine Gruppe von Interessenten: die Geschädigten. Dazu gehören Postfinance, Cornèr Bank und UBS. Sie kamen mindestens teilweise für die verschwundenen Kundengelder auf. Postfinance hat nun laut einer Quelle auf einen Teil der Genugtuung einen sogenannten Arrest gelegt – das Geld also blockiert, um damit den entstandenen Schaden decken zu können.

Kontakt abgebrochen

Dieses Verfahren läuft noch. Aber es könnte sein, dass die 133'520 Franken an Staatsgeldern am Ende teilweise in die Kassen der Kredikartenanbieter fliessen, die damit die Verluste verkleinern, die ihnen die Datendiebe eingebrockt haben.

Einer der drei Hacker lebt heute in Russland, wo er laut Anwalt versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Ob er sich für «seine» Entschädigung wehren wird, ist noch unklar. Die beiden anderen haben den Kontakt zu ihren Schweizer Anwälten abgebrochen; sie sind untergetaucht.

