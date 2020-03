Bund sucht nicht mehr alle Corona-Infizierten

Das Coronavirus breitet sich auch in der Schweiz rasant aus. Am Freitag stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf über 200. Die Schweiz stehe vor einer epidemischen Welle, sagte Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag vor den Medien. Und zunehmend wird man auch die Kontrolle über die Zahl der Infizierten verlieren. Denn die rund 80 Prozent der Patienten, bei denen die Krankheit einen milden Verlauf nimmt, werden künftig kaum mehr getestet. Wer Symptome einer Grippe oder einer Erkältung hat, auch Husten oder Fieber, soll sich nicht mehr in den Spitälern melden, sondern zu Hause bleiben, sagte Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten im BAG.