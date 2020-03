Bergführern droht finanzieller Absturz

Die Corona-Krise lähmt auch die Outdoorbranche. Die Bergführer dürfen ihrer Arbeit bis mindestens 19. April nicht mehr nachgehen. Der Bundesrat verbietet in der zweiten Covid-19-Verordnung «persönliche Dienstleistungen mit Körperkontakt» - und damit das Führen von Gästen in Schnee, Eis und Fels. «Das faktische Berufsverbot stellt viele Bergführer vor existenzielle Probleme», sagt Marco Mehli, der den Schweizer Bergführerverband (SBV) präsidiert. In den Monaten März, April und teilweise Mai sei Hochsaison, zumal die Verhältnisse für Ski(hoch)touren derzeit ideal seien.