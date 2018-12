«Aquarius» stellt Betrieb ein

Die Mission des seit Wochen festgesetzten Flüchtlingsrettungsschiffs «Aquarius» im Mittelmeer wird beendet. «Die Einstellung des Betriebs der ‹Aquarius› war eine äusserst schwierige Entscheidung», erklärte am Donnerstag der Geschäftsführer der Hilfsorganisation SOS Méditerranée, Frédéric Penard. Der Schritt solle es ermöglichen, den «Einsatz auf See so schnell wie möglich wieder aufzunehmen». SOS Méditerranée bemühe sich bereits um ein neues Schiff.

Der Entscheidung sei «eine Reihe von gezielten politischen Angriffen auf die lebensrettende Arbeit der Hilfsorganisation» vorausgegangen, teilte die Organisation am Donnerstagabend mit.

Die von Ärzte ohne Grenzen (MSF) und SOS Méditerranée gemeinsam betriebene «Aquarius» liegt derzeit im französischen Marseille vor Anker. Zweimal wurde dem Schiff die Flagge entzogen. Zuletzt warfen italienische Behörden der Nichtregierungsorganisation (NGO) vor, illegal Müll in Italien entsorgt zu haben, und drohten mit der Beschlagnahmung des Schiffes. Die populistische italienische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsnationalistischer Lega hat die Häfen des Landes für Seenotretter weitgehend dicht gemacht.

Die «Aquarius» war seit Februar 2016 im Einsatz und hat etwa 30'000 Menschen aus dem Meer gerettet. Weltweit Beachtung fand die Blockade des Schiffes im Sommer mit hunderten Flüchtlingen und Migranten an Bord. Damals liess Innenminister Matteo Salvini das Boot nicht in Italien anlegen. Es musste nach Spanien ausweichen.

(mch/fal/afp/sda)