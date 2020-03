Aargauer stellt Masken her, Häftlinge produzieren Desinfektionsmittel

Was die Lieferung mit dem angehaltenen Lastwagen aus Deutschland betrifft, so befindet sich das Seco in Kontakt mit Berlin. «Wir warten stündlich auf die Antwort der deutschen Behörden. Wir wollen, dass die Situation so schnell wie möglich geklärt wird», erklärt Fabian Maienfisch, stellvertretender Leiter Kommunikation und Sprecher des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), auf Anfrage von Tamedia. Tatsache ist, dass am letzten Freitag das Seco den deutschen Botschafter in Bern zu einer dringlichen Sitzung aufgeboten hat. Das Seco schreibt dazu: «Die Schweiz ist umgehend und auf hoher Ebene bei den zuständigen Ministerien in Berlin vorstellig geworden. Ferner hat das Seco den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bern am Freitag, 6. März, zu einem Gespräch in dieser Angelegenheit eingeladen. Bei diesen Kontakten wurden die deutschen Behörden mit Nachdruck aufgefordert, die blockierte Sendung umgehend freizugeben.»

New York greift zur Selbsthilfe

Nicht nur bei Wernli in Rothrist wird mit Intuition gegen ausgehende Schutzmittel vorgegangen. Der US-Bundesstaat New York kündigte an, dass Häftlinge ein Desinfektionsmittel für die Hände produzieren werden, weil diese auch in Übersee so langsam ausgehen und die Preise in die Höhe schnellen. Gouverneur Andrew Cuomo meinte am Montag an einer Medienkonferenz, dass das aus den Gefängnissen stammende «NYS Clean» wegen seines Geruchs und dem Alkoholgehalt von 75 Prozent besser sei als übliche Mittel. Cuomo sagte überdies, dass die Strafanstalten imstande seien, jede Woche 100'000 Gallons (ungefähr 378'541 Liter) pro Woche von «NYS Clean» herzustellen. Eine Gallone (3,78 Liter) kostet dabei 6 Dollar (circa 5,60 Franken).

Das Desinfektionsmittel wird gemäss lokalen Medien in Regierungsbüros, öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen und Haftanstalten zur Anwendung kommen. Es wird aber nicht im Handel verkauft. Unklar ist, wie weit die Insassen für ihre Arbeit honoriert werden. Der durchschnittliche Lohn in den Gefängnissen beträgt zwischen 10 und 33 Cent per Stunde. Zurzeit sind im Staat New York laut dem Gouverneur 142 Menschen am Coronavirus infiziert, davon 19 Personen, die in der Millionenstadt leben.