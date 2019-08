9000 Jobs – aber fast nur für Grenzgänger

«La Gucci» nennt eine Nachbarin den Riegel, bevor sie vor einem Einfamilienhaus in ihr Auto steigt. Das italienische Modehaus oder besser gesagt sein Besitzer, der französische Konzern Kering, betreibt hier seit 2014 ein Logistikzentrum mit einem Volumen von 300'000 Kubikmetern. Die Lastwagen schaffen Kleider aus Italien über die Grenze oder verteilen sie von hier aus in die Welt. Einen Bahnanschluss hat das Areal nicht, obwohl es direkt an einer der wichtigsten Strecken für Güterzüge nach Norditalien liegt.

Das angebliche grösste Gebäude im Kanton. Foto: Andrea Zahler

Durch die schmalen Fenster des Gebäudes sind hohe Regale und viele Schachteln zu erkennen. Mehr lässt Kering nicht zu. Der Konzern will keine Besucher in seiner Lagerhalle, auch Fragen dazu werden nicht beantwortet. Kering und damit die ganze Modebranche im Tessin haben derzeit ein grosses Imageproblem.

Mit tiefen Steuern angelockt

Das Tal der Mode, das in Sant’Antonino beginnt und in den Industriegebieten von Mendrisio und Stabio ganz im Süden des Tessins endet, ist ab Mitte der 1990er-Jahre entstanden. Gucci, Armani und weitere Modekonzerne wurden von einer vorteilhaften Steuerpolitik angelockt. Zunächst wurden nur Geschäftssitze verlegt, später unter anderem auch in Logistikzentren investiert. Allein Kering betreibt heute 20 Lager im Kanton. Noch.

Das Geschäftsmodell lohnt sich nicht mehr, seit Italien die Steueroptiminierung der Branche via Tessin unterbunden hat. Anfang Mai informierte Kering über Nachsteuern und Bussen in Italien von 1,25 Milliarden Euro. Zwei Wochen später verkündete der Konzern, er werde seine Logistik bis 2022 nach Norditalien verlagern. Die offizielle Begründung lautet, die Tessiner Standorte seien zu klein. Es ist absehbar, was aus dem Lagerhaus in Sant’Antonino wird, dem angeblich grössten Gebäude im Kanton: eine Investitionsruine.

Im letzten Herbst hatte Kering bereits das Aus für den Firmensitz seiner Logistiktochter im Tessin bekannt gegeben. Zuvor hatte sich schon Armani aus dem Kanton verabschiedet. Das Tal der Mode liege im Sterben, heisst es nun in den lokalen Medien – mit wenig Bedauern.

Die Einheimischen haben von den Logistikstandorten vor allem eines: Verkehr. Foto: Andrea Zahler.

Die Modebranche ist zwar ein wichtiger Steuerzahler im Tessin, aber nicht wichtig für die Bevölkerung. 9000 Menschen arbeiten gemäss dem Branchenverband im Tal der Mode. Zu 70 Prozent sind es Grenzgänger. In den Lagern von Kering ist der Anteil noch höher. 400 Stellen werden laut den Gewerkschaften verlagert. Nur ein Dutzend Betroffene wohnen im Tessin.

In der Modebranche wurde seit der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU der Einsatz von Grenzgängern auf die Spitze getrieben. Doch auch die übrige Wirtschaft des Kantons setzt stark auf Arbeitskräfte aus Norditalien. Seit Ende der 1990er-Jahre ist die Zahl der Grenzgänger von 26'000 auf 64'000 gestiegen. Diese Entwicklung gibt es in der ganzen Schweiz. Im Tessin aber ist bald einer von drei Angestellten ein Grenzgänger.

Das löst in der Bevölkerung Ängste aus. Offensichtlich wird das gerade in Abstimmungen zu EU-Themen. In keinem Kanton ist die Skepsis gegenüber Brüssel grösser. Darüber, ob diese Ängste berechtigt sind, gehen die Meinungen jedoch weit auseinander, wie ein Zwischenstopp in Lugano zeigt. Hier arbeiten nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt Enrico Borelli, Chef der Tessiner Sektion der Gewerkschaft Unia, und Wirtschaftsprofessor Rico Maggi von der Universität Lugano.

Zu wenig für das Tessin

«Die Ängste der Tessinerinnen und Tessiner sind berechtigt», sagt Gewerkschafter Borelli. Die Modebranche sei Vorreiterin der «Lombardisierung» des Tessins. «Sie ist das Extrembeispiel für eine Entwicklung, die inzwischen die ganze Wirtschaft erfasst hat», so Borelli. Lombardisierung bedeutet für ihn: Tiefstlöhne, von denen niemand leben kann, der im Tessin wohnt. Und eine immer härtere Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. «Das gilt nicht nur für die einfachen Arbeiter», sagt Borelli. «Heute arbeiten im Tessin auch viele Architekten oder Juristen aus Norditalien zu Dumpinglöhnen.»

Die Daten des kantonalen statistischen Amts zeigen diese Entwicklung. Die Grenzgänger sind heute im Schnitt viel besser ausgebildet als vor Einführung der Personenfreizügigkeit. Die Lohnunterschiede sind aber noch grösser geworden. Ein Grenzgänger verdient gut 1000 Franken im Monat weniger als ein Tessiner. Dabei sind die Löhne im Tessin im Vergleich mit der übrigen Schweiz schon tief. Der Mindestlohn für einen Lageristen beträgt laut Branchenverband Ticino Moda 3300 Franken.

Ökonom Maggi spricht dagegen von einem «Leiden der Tessiner auf hohen Niveau», das von politischen Akteuren populistisch bearbeitet werde. Die Ansiedlung der Modebranche nennt er eine gute Idee. «Sie hat dem Tessin damals viel Dynamik gebracht.» Seine Wirtschaft sei heute so gross und vielfältig, dass sie ohne die Grenzgänger nicht funktionieren könne.

Auch hierzu gibt es Statistiken. Etwa dass die Zahl der Beschäftigten im Tessin in den letzten zehn Jahren um 30'000 Personen gewachsen ist. Oder eine Arbeitslosenquote, die sich im gleichen Zeitraum halbiert hat und nur noch leicht über dem Schweizer Durchschnitt liegt.

Bislang setzt das Tessin im Kampf gegen Lohndumping gleich wie die übrige Schweiz auf sogenannte flankierende Massnahmen – einfach viel stärker. Ein Beispiel sind die Normalarbeitsverträge. Damit können auch in Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag Mindestlöhne erlassen werden. Im Tessin gelten 19 solcher Verträge, mehr als in allen anderen Kantonen zusammen. Die Gewerkschaften sind trotzdem unzufrieden. Die Mindestlöhne seien viel zu tief, sagt Enrico Borelli.