700 Millionen reichen der Linken nicht

2. Säule: Lob für Kompromiss

Nicht nur bei der AHV, auch bei der beruflichen Vorsorge steht eine Reform an. Seit Dienstag hat Sozialminister Alain Berset dafür zwei Vorschläge auf dem Tisch. Jener des Gewerbeverbands fällt bei ihm durch. Er erfülle die Vorgaben des Bundesrats nicht, sagte Berset gestern. Die Variante, auf die sich der Arbeitgeberverband und die Gewerkschaften geeinigt haben, erhielt von ihm dagegen Lob. Sie sei positiv und ausge-wogen. Arbeitgeberverband und Gewerkschaften wollen die geplante Senkung des Umwandlungssatzes durch ein Bündel von Massnahmen kompensieren. Der Gewerbeverband will die Senkung des Umwandlungssatzes dagegen nur zum Teil ausgleichen. Die Vernehmlassung zur Reform der2. Säule will Berset bis im November eröffnen. (sda/red)