100'000 Franken sind zu viel: Geld gibts nur bei kleinem Vermögen

Es ist zwar weiterhin das Ziel, dass sich die Bezüger dieser Leistungen noch um Arbeit bemühen, sie müssen dies aber nicht mehr. Sie müssen also keine Arbeitsvermittlungszentren aufsuchen und keine Bewerbungen mehr schreiben.

Nur scheinbar komfortabel

Jedes Jahr werden rund 2600 Personen über 60 Jahre ausgesteuert. Unterstützung erhalten sie aber nur dann, wenn sie während mindestens 20 Jahren 21'330 Franken pro Jahr oder mehr verdient und darauf AHV-Beiträge entrichtet haben. 10 dieser 20 Jahre müssen unmittelbar vor der Aussteuerung liegen, und zwar in einem Zeitraum von 15 Jahren. Zudem dürfen sie höchstens über 100'000 Franken verfügen (Ehepaare: 200'000 Franken). Dazu werden auch Einkäufe in die 2. Säule und das Ersparte in der 3. Säule angerechnet, nicht aber Wohneigentum.

Bezüger von Überbrückungsleistungen werden grundsätzlich behandelt wie jene von Ergänzungsleistungen. Da sie aber die Gesundheitskosten selber bezahlen müssen – Franchise, Selbstbehalt oder Zahnarzt –, erhalten sie nur für den sogenannten Grundbedarf 2025 statt 1620 Franken pro Monat.

Für alle Ausgaben zusammen erhält eine Person maximal 58'350 Franken (Ehepaare: 87'525 Franken). Das wirkt auf den ersten Blick komfortabel. Schaut man aber, was sie damit bezahlen muss, kann dieser Plafond schnell gesprengt werden. Das zeigt ein Rechenbeispiel des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes für Basel: Zum Grundbedarf (24'310 Franken) kommt die Miete, die in einer Grossstadt höchstens 1370 Franken kosten darf (16'440 Franken pro Jahr). Zudem Beiträge für Krankenkasse (kantonale Durchschnittsprämie: 7264 Franken), AHV (Mindestbeitrag: 3509 Franken) und Pensionskasse (10'878 Franken); der Empfänger muss auch die Arbeitgeberbeiträge bezahlen.