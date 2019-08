Parlament will Tabak-Sponsoring beim Bund verbieten

Bund, Kantone und Gemeinden dürfen ihre Anlässe in Zukunft nicht mehr von Tabakfirmen mitfinanzieren lassen. Das will die Gesundheitskommission des Ständerats in das neue Tabakproduktegesetz schreiben. Dieses wird im Herbst in der kleinen Kammer behandelt. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, haben sich die Kommissionsmitglieder mit 10 zu 3 Stimmen für das Sponsoringverbot ausgesprochen.