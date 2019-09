Nationalrat schlägt Kompromisse zur E-ID aus

Dagegen hatte sich früh Widerstand formiert, ein Referendum gegen das neue E-ID-Gesetz ist so gut wie sicher. Der Ständerat hat die Bedenken der Gegner in verschiedenen Punkten aufgenommen. Dabei wich er teilweise von der Vorlage des Bundesrats ab. Im Nationalrat kündigte Keller-Sutter überraschend an, der Bundesrat unterstütze im Sinne einer raschen Lösung den Ständerat.

Inhaber in der Pflicht

Den Nationalrat brachte sie damit aber nicht vom Kurs ab. Dieser hielt daran fest, dass die E-ID persönlich und nicht übertragbar sein soll. Er blieb auch bei seinen Entscheiden zur Sorgfaltspflicht. Inhaberinnen und Inhaber einer E-ID sollen über die ohnehin geltenden Pflichten des Obligationenrechts hinaus die Verantwortung für eine missbräuchliche Verwendung tragen müssen.

Ebenfalls abgelehnt hat der Nationalrat den Antrag, dass bei einer Identifizierung auf dem tiefsten Sicherheitsniveau ein Zugang auch ohne E-ID möglich sein muss. Keller-Sutter bezeichnete diese Lösung als konsumenten- und anwenderfreundlich. Sie könne nachvollziehen, wenn die hinterlassene Datenspur bei alltäglichen Anwendungen bei Einzelnen ein ungutes Gefühl auslöse, sagte sie.

Ungenutzte Brücken

Mit der Einsetzung einer E-ID-Kommission (EIDCOM) hatte der Ständerat dem Nationalrat eine weitere Brücke gebaut. Die Kommission soll statt des verwaltungsinternen Informatiksteuerungsorgans des Bundes für die Anerkennung der Aussteller und die Aufsicht zuständig sein.

Eine unabhängige Aufsichtsbehörde würde das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in die E-ID stärken, sagte Lisa Mazzone (Grüne/GE). Auch Keller-Sutter bezeichnete die Lösung des Ständerats als tragfähig. «Eine EIDCOM würde aus Sicht des Bundesrats die Sichtbarkeit der Rolle das Staates stärken», sagte sie.