«Prüde Bitch!»: Wie Journalistinnen sexuell belästigt werden

Der Anteil betroffener Frauen liegt damit wesentlich höher als in einer nationalen Umfrage durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz im Jahr 2008. «In unserer Studie lag dieser Wert bei den Frauen bei rund 28 Prozent», sagt Marianne Schär Moser, Psychologin und Mitverfasserin jener Studie. Amnesty International veröffentlichte vor kurzem eine Studie über sexuelle Gewalt und Belästigungen an Frauen in der Schweiz. Dort berichtet zwar mehr als die Hälfte von Vorfällen, doch die meisten erlebten diese auf der Strasse oder im öffentlichen Verkehr. Ein Drittel ist von Belästigung am Arbeitsplatz betroffen: ein ähnliches Resultat wie in der Seco-Studie – und ebenfalls deutlich weniger als bei den Journalistinnen.

An der Tamedia-Umfrage nahmen auch 297 männliche Medienschaffende teil. 34 von ihnen antworteten, sie seien sexuell belästigt worden. Das sind 11 Prozent aller männlichen Teilnehmer. Dieser Wert bewegt sich im Rahmen der Seco-Studie.

Die Tamedia-Umfrage mit über 30 Teilfragen ging Ende Januar an 3429 Medienschaffende in der Deutschschweiz und der Romandie. Sie ist nicht repräsentativ, die Ergebnisse lassen sich also nicht ohne weiteres auf alle Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz hochrechnen. Möglicherweise haben vermehrt Personen teilgenommen, die von sexueller Belästigung betroffen waren oder sind. Und schliesslich sind Einzelfälle schwierig zu verifizieren, da stets nur eine Seite anonym erzählt.

Doch der sehr grosse Umfang der Rückmeldungen verleiht den Ergebnissen Gewicht: Fast ein Viertel der Angeschriebenen hat an der Umfrage teilgenommen. Hunderte Befragte aus Print, Fernsehen, Radio und Online schildern – teils detailliert – erschütternde Erlebnisse. Insgesamt schrieben sie in den Kommentarfeldern 410 000 Zeichen, das entspricht einem 220-seitigen Buch. «Der Rücklauf dieser Befragung ist sehr gut», sagt Seco-Studienleiterin Schär Moser. «Die Resultate haben eine hohe Aussagekraft.»

Wohl zum ersten Mal überhaupt in der Schweiz liegen damit zahlreiche Einzelheiten zu sexuellen Belästigungen in einer ganzen Branche vor. Relevant sind sie über die Branche hinaus. «Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist kein Randthema», sagt Schär Moser. «Neben Lohnungleichheit und Diskriminierung ist sie das dritte grosse Hindernis für eine erfolgreiche Integration der Frauen am Arbeitsplatz – und das ist ein zentrales wirtschaftliches und gesellschaftliches Anliegen.»

Was also erzählen die Journalistinnen? Die Auswertung ihrer Antworten und Gespräche mit Expertinnen führen zu sechs Schlussfolgerungen:

Resultat 1: Fast die Hälfte der Belästigten hat Vorfälle erlebt, die über schlüpfrige Bemerkungen hinausgehen

Am häufigsten berichten die Journalistinnen von anzüglichen Bemerkungen über Aussehen oder Kleidung, von schlüpfrigen Witzen über sexuelle Merkmale oder sexuelles Verhalten. Fast die Hälfte der 458 Teilnehmerinnen, nämlich 219 Frauen, hat solche Erfahrungen gemacht. Das deckt sich mit Ergebnissen anderer Studien. Das Aussergewöhnliche an der Medien-Umfrage: 105 Frauen schildern neben den verbalen Belästigungen auch viel weitergehende Ereignisse.