Die Bürgerlichen spielen mit dem Feuer

Die Schweiz hat ein Problem mit Pestiziden – darin war sich das Gros des Nationalrats einig. Es braucht deshalb mehr Anstrengungen, um es zu lösen. Die beiden Pestizid-Initiativen schiessen aber übers Ziel hinaus.

Die einzige richtige Antwort auf diese Befunde wäre ein Gegenvorschlag, der gesetzlich verbindliche Massnahmen zur Pestizidreduktion enthielte. Doch davon will die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat nichts wissen. Das liegt nicht zuletzt am Schwenk der FDP, die sich in der vorberatenden Kommission unter Führung von Petra Gössi noch für einen Gegenvorschlag eingesetzt hatte. Doch die Fraktion folgte Gössi mehrheitlich nicht – eine Schlappe für die FDP-Chefin, die ihrer Partei ein ökologischeres Profil geben will.