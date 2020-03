Das Virus stellt das Land auf den Kopf – und macht uns vielleicht vernünftiger

Ein Ausnahmezustand, keine Krise

So aussergewöhnlich es sich anfühlt, was wir gerade erleben: Eine Krise ist es nicht. Das System, seine Regeln und sein Wissen funktionieren. Zwar sind viele Spitäler am Anschlag, aber sie unternehmen alles, um für den schlimmsten Fall gewappnet zu sein. Die Behörden reagieren auf die Bedrohung durch das Virus rational mit Risikorastern und getakteten Massnahmen. Die für Notfälle vorgesehenen Abläufe bewähren sich. Ausnahmezustand ja, Krise nein.

Doch hätte der Bundesrat nicht schon früher unsere Freiheit härter einschränken müssen, um die Verbreitung des Virus zu bremsen und damit den Spitälern wichtige Zeit zu verschaffen? Mag sein, bloss: Es reicht nicht, Verbote auszusprechen, sie müssen auch akzeptiert werden. Die Schweiz ist nicht China. Bevor ein freiheitliches Land zu massiven Einschränkungen bereit ist, muss die Gefahr in den Köpfen angekommen sein. Schrittweise in die Pflicht genommen, wachsen der Bürger und die Bürgerin in die Verantwortung.

Nicht alles sofort zu verbieten, sondern in bestimmten Momenten nur anzudeuten, was ebenfalls noch sinnvoll wäre: Dafür gibt es auch praktische Gründe. Firmen können Heimarbeit nicht zwischen Abendnachrichten und Morgengrauen einführen. Familien und Schulen brauchen ebenfalls organisatorischen Vorlauf. Jetzt, wo die Behörden wirklich Einschneidendes beschlossen haben, sind viele parat; das Verschärfungs-Crescendo hat gewirkt, überall im Land haben verantwortungsvolle Menschen freiwillig Dinge vorgekehrt.

Gutschweizerische Sachlichkeit

Wie gut die Schweiz die schwierige Situation tatsächlich meistert – man wird es erst wissen, wenn es vorbei ist. Ob es gelungen ist, besonders gefährdete Menschen so gut wie möglich zu schützen, ob die medizinische Versorgung der schweren Fälle stets gewährleistet war: Zahlen und Vergleiche mit anderen Ländern werden es ans Licht bringen. Schon jetzt ist klar: Die Erfahrung mit dem Coronavirus wird helfen, bei der Bekämpfung künftiger Pandemien noch besser zu sein.