Nur Pflichtsieg für Z’graggen bei der SVP

Es ist die grosse, eine und einzige Chance für die CVP-Frau Heidi Z’graggen: Als Urner Justizdirektorin fehlen ihr die Kontakte und persönlichen Bekanntschaften im Parlament, von dem sie sich am 5. Dezember zur Bundesrätin wählen lassen will – ergo muss sie die Fraktionen bei den traditionellen Anhörungen vor der Wahl von ihren Qualitäten überzeugen. Gestern Nachmittag hatte sie diese Chance bei SVP, Grünen und Grünliberalen, wobei vor allem Erstere für Z’graggen von Bedeutung ist: Die Urnerin positioniert sich politisch weiter rechts als ihre Mitbewerberin Viola Amherd und ist daher auf Stimmen aus diesem Lager unbedingt angewiesen. Überdies stellt die SVP 74 Mitglieder im 246-köpfigen Parlament, die meisten von allen Fraktionen.

Tatsächlich sprach sich die SVP im Anschluss an die Hearings für Z’graggen aus. Der Eindruck, wonach Z’graggen die «bürgerlichere» Kandidatin sei, verfestigte sich bei den Gesprächen offenbar. Z’graggen habe sich EU-skeptisch und wirtschaftsfreundlich gezeigt, erklärte Fraktionschef Thomas Aeschi. Sie lehne ein Übermass an Regulierungen ab, desgleichen eine zu enge Anbindung an die EU. Zudem sei sie sehr gut vorbereitet gewesen und habe in allen Bereichen der eidgenössischen Politik Bescheid gewusst. Zu ihren Gunsten spricht laut Aeschi auch, dass die Innerschweiz zurzeit nicht im Bundesrat vertreten ist und Z’graggen über langjährige Exekutiverfahrung in der Kantonsregierung verfügt.

Eher lauer Support

Dass es vor allem das «bürgerlichere Profil» war, das Z’graggen zur Wahlempfehlung verhalf, wird von anderen Fraktionsmitgliedern bestätigt. Amherd gelte in der SVP-Fraktion als links, sagt der Schaffhauser Ständerat Hannes Germann. Indes: Wirklich flächendeckend ist der SVP-Support für Z’graggen nicht. In der fraktionsinternen Abstimmung sprachen sich 38 Mitglieder für sie aus, also nur rund die Hälfte der gesamten Belegschaft. 10 Stimmen gingen an Amherd, die vor allem in Landwirtschaftskreisen auf Sympathie stösst. 7 Stimmende enthielten sich, der Rest war nicht anwesend. Zum Vergleich: Bei der Bundesratswahl 2017 votierten 46 von rund 60 anwesenden SVP-Parlamentariern nach den Hearings für ­Ignazio Cassis, obschon dieser nicht nur einen, sondern sogar zwei Mitbewerber hatte.

Ein Insider aus einer anderen Fraktion meint: «Z’graggen hätte bei der SVP deutlicher gewinnen müssen, um Favoritin zu werden.» In der Tat war es für viele SVP-Parlamentarier ­lediglich ein «lauwarmes» Votum für die Urnerin. Die Meinungen zu ihrem Auftritt gehen auseinander. Sie sei keine klar rechte Alternative zu Amherd, heisst es. Das habe sich bei ihren Antworten auf Detailfragen zum Rahmenabkommen mit der EU, zum Migrationspakt oder zur Zuwanderung verdeutlicht. Häufig habe sie dabei eine allzu konkordante Regierungshaltung eingenommen. Manche sahen sich wegen «einer gewissen Arroganz» gar an Doris Leuthard erinnert.

Letztlich habe wohl bei vielen Fraktionsmitgliedern ein Bauchgefühl den Ausschlag gegeben: Z’graggen scheine vom Typ Mensch her eher der SVP zu entsprechen als Amherd. Die beiden Auftritte hätten jedoch auch verdeutlicht, dass Nationalrätin Amherd in der Bundespolitik naturgemäss wesentlich sattelfester sei als Z’graggen – ein Vorteil, der ihr am 5. Dezember zu weiteren SVP-Stimmen verhelfen könnte.

Die Grünen und Grünliberalen wiederum wollen erst nächste Woche über eine Wahlempfehlung entscheiden. Insbesondere bei den Grünen scheint Amherd in Führung zu liegen – auch wenn in den beiden Fraktionen hervorgehoben wird, dass sowohl Amherd als auch Z’graggen ein ordentlicher Auftritt gelungen sei.

Keller-Sutter brilliert

Bei den Kandidaten für den FDP-Bundesratssitz konnte Ständerätin Karin Keller-Sutter gestern ihre Favoritenrolle festigen. Sie deklassierte ihren Gegner, Ständerat Hans Wicki, in der SVP-Fraktion mit 38 zu 16 Stimmen – was insofern bemerkenswert ist, als Widerstand gegen ihre Kandidatur am ehesten aus der SVP zu erwarten war.

Sie sei zu sehr nach links gerückt, hiess es vereinzelt, zudem rechneten Keller-Sutters Unterstützer mit verbliebenen Animositäten aus der Regierungszeit in St. Gallen und aus dem Ständeratswahlkampf im Jahr 2011.

Das fiel offensichtlich nicht mehr ins Gewicht. SVP-Fraktionschef Aeschi lobte im Gegenteil Karin Keller-Sutters klare ­Linie als vormalige St. Galler Justizdirektorin in der Ausländer- und Asylpolitik. Ihre Auftritte vor den drei Fraktionen werden übereinstimmend als brillant ­beschrieben.

Konkurrent Wicki wiederum befremdete mehrere Parlamentarier mit einem als Fauxpas empfundenen Witz, den er nach den Hearings vor den Medien riss. Gefragt, ob er sich auf seine Anhörung bei der Frauenorganisation Alliance F freue, gab er zur Antwort, dass er immer gerne unter Frauen sei. Ganz generell wurde sein Auftritt insbesondere bei Grünen und Grünliberalen als «machoid» empfunden. Der St. Galler SVP-Nationalrat Roland Büchel resümiert: «Wicki stellt seine Leistungen als guter Verkäufer wohl besser dar, als sie sind.»

Alle Kandidierenden erhalten am Dienstag nächster Woche nochmals eine Chance. Dann folgen die Hearings von SP, FDP, CVP und BDP.

