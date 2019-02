Wo die staatlichen Milliarden hinfliessen

Die Schweiz hat eine der tiefsten Staatsquoten in Europa. Das zeigen die vom Bundesamt für Statistik kürzlich publizierten Zahlen zu den Staatsausgaben 2017. Die Staatsquote umfasst alle von der öffentlichen Hand erbrachten Leistungen und Umverteilungen im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (BIP). Diese Quote liegt im langjährigen Vergleich relativ konstant zwischen 32 und 33 Prozent, 2017 betrug sie 32,9 Prozent.

Die letzten grösseren Ausschläge datieren aus den Nullerjahren. Ursachen waren die Ausfinanzierung der Pensionskassen des Bundes und starke Konjunkturschwankungen rund um die Dotcom-Blase und die Finanzkrise.

Allerdings gibt es zwei Schweizer Besonderheiten. So wird hierzulande im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern (z.B. Frankreich) die obligatorische Krankenversicherung nicht über den Staat abgewickelt, sondern durch private Institutionen ausgeführt. Ähnliches gilt auch für die zweite Säule der Altersvorsorge, die obligatorischen Pensionskassen. Würde man diese Ausgaben zum Staatshaushalt dazuzählen, läge die Schweiz im unteren europäischen Mittelfeld.

Die Gemeinden verwalten stetig weniger öffentliche Gelder.

Für SVP-Nationalrat Christian Imark ist die Staatsquote zu hoch: «Die öffentliche Verwaltung wächst und wächst, während der Privatsektor stagniert.» Tatsächlich nannte der Bundesrat letztes Jahr in der Antwort auf eine Interpellation von Imark entsprechende Zahlen: So betrug die durchschnittliche Wachstumsrate der vergangenen 20 Jahre im privaten Sektor 0,8 Prozent pro Jahr, während sie im öffentlichen Sektor bei 1,7 Prozent lag. «Für KMU wird die Situation immer schlimmer: Projekte wie der Vaterschaftsurlaub, das Co 2 -Gesetz oder höhere Mehrwertsteuer und Lohnabzüge für die Altersvorsorge führen zu immer mehr Abgaben», sagt Imark.

Anders sieht das SP-Nationalrätin Barbara Gysi: «Wir haben eine seit Jahren stabile Staatsquote, die bestimmt nicht zu hoch ist – im Gegenteil.» In den letzten Jahren seien zu stark Steuern gesenkt worden, sodass die öffentliche Hand nicht mehr alle Aufgaben wahrnehmen konnte. Gysi verweist zum Beispiel auf das kürzlich erfolgte Bundesgerichtsurteil, das den Kanton Luzern dazu verpflichtet, Tausenden Familien Prämienverbilligungen nachzuzahlen.

Der gesamte Staatshaushalt betrug 2017 rund 228 Milliarden Franken. Er setzt sich hauptsächlich aus direkten und indirekten Steuern, Abgaben und den Lohnabzügen für AHV, IV und ALV zusammen. Der mit Abstand grösste Posten betrifft mit 90,5 Milliarden die Sozialversicherungen (39,6 Prozent des Staatshaushalts), die in Form von AHV, IV und Arbeitslosenversicherung umverteilt wird. Es folgen mit 37,7 Milliarden die Ausgaben für das Bildungswesen (16,5 Prozent) sowie mit 31,2 Milliarden die Ausgaben für die öffentliche Verwaltung (13,7 Prozent).

Der grösste Teil wird von den Kantonen verwaltet, gut 33 Prozent. Auf den Bund entfallen gut 26 Prozent und auf die Gemeinden 18 Prozent. Der Rest (22 Prozent) entfällt auf die Sozialversicherungen. Interessant ist, dass sich über die letzten 20 Jahre eine langsame Verschiebung von dieser Gewichtung ergeben hat: Die Kantone haben zugelegt, während die Gemeinden stetig weniger der öffentlichen Gelder verwalten.

In absoluten Zahlen sind die Staatsausgaben zwischen 1995 und 2017 von 137 auf 228 Milliarden angestiegen. Das ist ein beträchtlicher Anstieg von 65 Prozent. Berücksichtigt man jedoch die Inflation in diesem Zeitraum, reduziert sich der Anstieg auf (noch immer beträchtliche) 49 Prozent. Das reale Wirtschaftswachstum betrug in dieser Zeit ebenfalls 49 Prozent, was dazu führt, dass die Staatsquote gemessen am BIP konstant bleibt.

Deutlich rückläufig sind die Ausgaben für das Militär, seit 1995 haben sich diese praktisch halbiert und liegen jetzt bei weniger als einem Prozent des BIP. Dieser Trend ist in ganz Europa sichtbar, allerdings nicht in dieser Stärke: Die Ausgaben fürs Militär gingen in der EU seit dem Jahr 2000 von 1,5 auf 1,3 Prozent zurück.

Die Ausnahme bestätigt auch hier die Regel: Die baltischen Staaten haben in den letzten Jahren die Ausgaben fürs Militär wieder deutlich erhöht und liegen weit über dem europäischen Durchschnitt. Dies dürfte wohl eine direkte Folge der Krim-Krise und befürchteter russischer Aggressionen sein.

