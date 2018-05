Pfarrer Ernst Sieber ist verstorben

Pfarrer Ernst Sieber ist am Samstag im Alter von 91 Jahren friedlich eingeschlafen. Dies teilten die Familie Pfarrer Sieber und die Sozialwerk Pfarrer Sieber gemeinsam am Sonntagabend der SDA mit. Er hatte sich unter anderem für Obdachlose und Suchtkranke eingesetzt.

So bot er im Pfuusbus beim Zürcher Albisgüetli Obdachlosen und Randständigen einen Unterschlupf in der Nacht an. Ende des vergangenen Jahres erhielt der evangelisch-reformierte Pfarrer den Prix Courage Lifetime Award.

Angefangen hatte alles 2002. Damals war der Obdachlosenpfarrer noch mit dem Sattelschlepper zu den Menschen gefahren, die kein Dach über dem Kopf hatten. Den Bus bekam er zum Freundschaftspreis von den Gebrüdern Güdel, den ehemaligen Seitenwagen-Vizeweltmeistern.

Update folgt. (hvw/sda)