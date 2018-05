«Mit dem Berner Dialekt habe ich einen Bonus»

Herr Bürki, Sie wurden als Berner zum höchsten Zürcher gewählt. Hätten Sie das je gedacht?

Nein. Aber da ich mich seit der Gymerzeit für Finanzmärkte interessiere, war klar, dass mein Weg mich nach Zürich führen würde.

Haben Sie sich in Zürich rasch integriert?

Ja, die Menschen in Zürich haben zu Unrecht ein schlechtes Image in der übrigen Schweiz. Wer sich wie ich als Zuzüger einbringt, wird in Zürich mit offenen Armen empfangen.

Sogar wenn er breitesten Berner Dialekt spricht?

Natürlich. Mit meinem Berner Dialekt habe ich sogar einen Bonus, weil die Berner Mundart als sympathisch empfunden wird. Ich weiss nicht, ob ein Zürcher, der breites Zürichdeutsch spricht, die gleiche Chance als Parlamentspräsident in Bern erhalten würde. Die Tatsache, dass ein Berner nun oberster Zürcher ist, zeigt, wie weltoffen Zürich ist. Im Zürcher Stadtparlament redet nur noch ein Drittel der Abgeordneten Zürichdeutsch.

Ihre Familie ist mit Alt-Bundesrat Adolf Ogi befreundet. Hat er Sie motiviert, in die Politik einzutreten?

Ogi ist für mich ein Vorbild wegen seiner offenen Art. Er hat mir gezeigt, dass man als Politiker die Menschen gern haben muss. Bei einem Abendessen in meinem Elternhaus hat er mich einmal gefragt, was ich als frischgebackener Betriebswirtschafter von der Fusion von Bankgesellschaft und Bankverein halte. Dass ein Bundesrat einen einfachen Studenten bei einem derart heiklen Thema nach seiner Meinung fragt, hat mich beeindruckt. Ogi hat mir übrigens zum Ratspräsidium gratuliert. Er schrieb, dass er es sehr schön finde, dass nun ein Berner in Zürich den Ton angebe.

Bern und Zürich sind stark rot-grün dominiert. Gehen die linken Mehrheiten in den Städten respektloser mit Minderheiten um als die bürgerlichen Mehrheiten in den Kantonen?

Es gibt Respektlosigkeit auf beiden Seiten. Im bürgerlich dominierten Zürcher Kantonsrat zum Beispiel gibt es immer wieder Versuche, den Einflussbereich der rot-grün dominierten Stadt in Verkehrsfragen zurückzudrängen.

In Zürich hat die rot-grüne Mehrheit der Stadtregierung Filippo Leutenegger (FDP) bei der Direktionsverteilung aber desavouiert.

Die Verkehrspolitik ist in Zürich ein ideologisch aufgeladenes Thema. Vor Leutenegger hatte die grüne Ruth Genner die Direktion geführt. In ihrer Ära gab es eher ein Gegeneinander statt ein Miteinander der verschiedenen Verkehrsträger. Leutenegger hat da Gegensteuer gegeben, aber die Gräben sind sehr tief. Jetzt soll in Zürich zum Beispiel Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen eingeführt werden – und das wird erst noch etwas scheinheilig mit Lärmvorschriften begründet.

Ein Beispiel aus Bern: Diese Woche hat die rot-grüne Mehrheit im Parlament eine Änderung des Wahlsystems abgelehnt, weil dadurch die rot-grüne Mehrheit hätte gefährdet werden können.

Das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Wer die Mehrheit hat, will sie behalten und verabschiedet ungern ein Gesetz, das diese gefährden könnte.

Warum sind die Städte rot-grün? Spürt Rot-Grün die Bedürfnisse der urbanen Bevölkerung besser?

Nein. Dafür gibt es eine relativ einfache Erklärung: Wer ökologisch orientiert ist und aufs Auto verzichten möchte, zieht eher in die Stadt, weil dort alles mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Velo erreichbar ist. Wer auf dem Land lebt, benutzt eher ein Auto. Zudem gibt es in Zürich viele genossenschaftliche Siedlungen mit eher linker Bewohnerschaft.

Dann muss man als bürgerlicher Politiker in der Stadt eher masochistische Züge haben?

In der Tendenz ist das so, ja. Aber es läuft nicht alles nach einem simplen Links-rechts-Schema. So gibt es auch in der FDP junge Menschen, die in die Stadt gezogen sind, weil sie aufs Auto verzichten wollen.

Wie könnte eine urbane bürgerliche Politik aussehen?

Dafür gibt es keine einfachen Rezepte. Man kann aber feststellen, dass die fortschreitende Polarisierung in der Politik nicht dem Abstimmungsverhalten einer Mehrheit der Bevölkerung entspricht. Trotzdem kommen die Parteien der Mitte medial aber wenig zur Geltung. Die FDP zum Beispiel ist eine Partei der Mitte, auch wenn sie lange unter dem Abzocker-Image gelitten hat.

Gerade die Exzesse der Zürcher FDP haben ja zu diesem Image geführt.

Heute stimmt das aber nicht mehr. Die historischen Wurzeln des Freisinns liegen bei sozial denkenden Unternehmern, die lokal verwurzelt waren. Für mich gibt es einen grossen Unterschied zwischen Unternehmern und Managern. Ein Unternehmer nimmt seine soziale Verantwortung wahr. Der Manager ist ein Verwalter, der vor allem die Gewinnmaximierung als Aufgabe ansieht.

Als Banker bei der UBS haben Sie das Klischee vom Zürcher FDPler aber erfüllt.

Bei der UBS hatte ich eine neue Abteilung aufgebaut und hatte nie Kundenkontakt. Ich wurde schliesslich aber auch deshalb selbstständig, weil mir die Ellbogenmentalität zuwider war. Wenn ich als privater Vermögensverwalter auch nur einen der Fehler begehen würde, die man den Grossbanken anlastet, hätte ich schon lange Berufsverbot. Der Kanton Bern ist der grösste Nettobezüger im Finanzausgleich. Stört es Sie, dass Bern ausgibt, was Zürich verdient?

Nein. Zürich ist nun mal das Wirtschaftszentrum der Schweiz und ist verpflichtet, anderen Kantonen zu helfen.

Geberkantone aus der Innerschweiz haben vor einiger Zeit aber Reformen im Kanton Bern gefordert.

Natürlich wäre es toll, wenn es dem Kanton Bern gelingen würde, vermehrt Firmen anzulocken. Bleibt er auf Verwaltungen und Staatsbetriebe ausgerichtet, wird das Steuersubstrat nicht grösser.

Wo sehen Sie denn Möglichkeiten für den Kanton Bern?

Bern müsste sich auf die eine oder andere Branche konzentrieren und versuchen, in diesen Bereichen Kompetenzzentren zu bilden. Dafür braucht es eine Offenheit im Geist. Die beabsichtigte Konzentrierung auf Medtech-Firmen ist sicher ein möglicher Ansatz. (Der Bund)