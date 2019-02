Didier Burkhalter war an Krebs erkrankt

Alt-Bundesrat Didier Burkhalter war schwer erkrankt. Gegenüber dem «Blick» bestätigt der Neuenburger, dass er im Sommer 2018 «völlig aus dem Nichts» die Diagnose Krebs erhielt. Details zur Krankheit gibt Burkhalter nicht bekannt, viele Leute litten aber mehr als er. In der «Glückpost» sagt der Alt-Bundesrat: «Ich stellte an einer Buchmesse noch meinen neuen Roman vor, lag am selben Wochenende bereits auf dem Operationstisch.»

Gegenüber «Le Matin» sagte er: «Es geht mir besser. Die Operation war notwendig wie auch wirksam.» Nun muss er aber weiterhin zur Kontrolle.

Bei seinem Rücktritt im Sommer 2017 habe er nichts von der Krankheit gewusst. Aus heutiger Sicht könne er sich aber vorstellen, dass «das Übel» schon damals da war. Der 58-Jährige findet, krank zu sein sei eine Schule fürs Leben. «Man sieht das eigene Dasein und die Zeit aus einem anderen Blickwinkel.»

Burkhalter sagt im Rückblick, dass er in den acht Jahren als Bundesrat zu viel gearbeitet habe – «bis zu 100 Stunden pro Woche.» Seine Frau Friedrun habe ihn oft vor der übermässigen Belastung gewarnt. «Aber ich habe nicht genügend auf sie gehört.» Friedrun habe ihm Kraft gegeben, um die Krankheit zu verarbeiten.

(red)