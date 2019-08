Als die FDP noch Vorreiter bei der Umweltpolitik war

«Die Untersuchung zeigt, wie die Politik generell in Zyklen funktioniert», sagt Cloé Jans vom Forschungsinstitut gfs.bern. Aktuell lasse sich beobachten, wie das Thema Migration an Wichtigkeit verliere und dafür der Umweltschutz wieder ins Zentrum rücke. Jans sagt: «Auffallend ist aber, dass der Platz der Umweltfrage in den Parteiprogrammen in jedem Zyklus zunimmt.»

Die erste Welle lässt sich 1971 verorten. «Hier macht sich der Postmaterialismus der 1968er-Bewegung bemerkbar. Es ist eine Zeit, in der die Frage aufkommt, was man nachfolgenden Generationen hinterlässt», sagt Jans. Gerade die damalige FDP trägt einen grossen Anteil an der aufkommenden Umweltfrage.