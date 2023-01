Plastikflut in Europa – Schweiz zögert, EU reagiert Unser Land ist Spitzenreiter in Europa punkto Plastikabfall. Umweltschützer fordern dringend Verbote. Politik und Experten halten sich zurück. Stefan Häne Martin Läubli

Abfallberg aus Plastik: Aus sortenreinen Kunststoffen werden Recyclingkunststoffe für neue Produkte hergestellt. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Wer in die Schweiz reist, kehrt mit dem Eindruck nach Hause, das sauberste Land der Welt bereist zu haben. Die international tätige NGO Oceancare kratzt nun an diesem Image. Heute Montag veröffentlicht sie einen neuen Bericht über den Umgang mit Plastik in der Schweiz. Für die Organisation, die sich für den Schutz der Meere einsetzt, hat unser Land eine «Plastikkrise»: Die Schweiz konsumiert jährlich etwa eine Million Tonnen Kunststoff. Darunter sind Fensterrahmen, Fahrzeugbestandteile, Textilien oder Spielsachen – aber auch kurzlebige Verpackungen oder Geschirr.