Ferien im Ausland wohl möglich – Schweiz und drei Nachbarländer wollen Grenzen öffnen Sommerferien in Deutschland, Österreich oder Frankreich könnten möglich sein. Karin Keller-Sutter hat sich mit Amtskollegen auf Grenzöffnungen «in den nächsten Wochen» geeinigt.

Justizministerin Karin Keller-Sutter hat sich mit ihren Amtskollegen auf Grenzöffnungen geeinigt. KEYSTONE

Zwischen der Schweiz und den drei Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Österreich soll so bald als möglich wieder Reisefreiheit herrschen: Auf diesen Grundsatz hat sich Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) am Montag und Dienstag in Telefongesprächen mit ihren Amtskollegen aus den entsprechenden Ländern geeinigt. Ziel sei es, sich untereinander gut abzustimmen, teilte das Justizdepartement auf Anfrage mit. Die Grenzöffnungen sollen irgendwann in den nächsten Wochen, abhängig von der Entwicklung der Lage, möglichst koordiniert erfolgen.

Vorerst kein Thema ist eine Öffnung der Grenzen zu Italien. Die Schweiz sei bezüglich der Corona-Epidemie in einer ähnlichen Situation wie Frankreich, Deutschland und Österreich, erklärt ein Sprecher des Justizdepartements. Mit Italien verhalte es sich anders, zumal dort noch nicht einmal im Landesinneren die volle Reisefreiheit wiederhergestellt sei.

Gemäss blick.ch bedeuten die Grenzöffnungen auch, dass Sommerferien in Deutschland, Österreich oder Frankreich möglich sein könnten. Auch touristische Gründe sind demnach für Reisen in diese Länder bald wieder möglich. Die Öffnung werde gegenseitig erfolgen, so dass beispielsweise auch deutsche Touristen in der Schweiz Ferien machen könnten, wie Philipp Schwander, Mediensprecher im Justizdepartement, gegenüber blick.ch sagt. «Man ist sich einig, dass möglichst rasch wieder Normalität einkehren soll.»

Und auch für binationale Liebespaare gibt es gute Nachrichten: Unverheiratete Paare sollen bald wieder über die Grenze gelassen werden, wie CH Media berichtet. Auch für Ferienhausbesitzer soll der Gang über die Grenze demnächst wieder möglich werden.

Doch es gebe noch viele Punkte, die bilateral geregelt werden müssen. So habe Staatssekretär Mario Gattiker den Auftrag erhalten, mit den drei Ländern die genauen Details dazu auszuarbeiten. «Es braucht mit jedem Land spezifische Abmachungen», sagt Agnès Schenker, Sprecherin von Bundesrätin Keller-Sutter gegenüber CH Media. Über einen genauen Zeitpunkt der Öffnung der Grenzen kann Schenk deshalb noch keine Angaben machen.

Merkel macht Hoffnung

Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung der Grenzen zu den Nachbarländern gemacht. Veränderungen bei den Grenzkontrollen müssten immer in Kooperation mit den Nachbarn gemacht werden, sagte Merkel am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer virtuellen Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag.

Wenn es das Infektionsgeschehen hergebe, habe man eine klare Perspektive zur Wiederherstellung des Schengen-Systems, sagte Merkel demnach. Das Thema werde an diesem Mittwoch besprochen. Auch die Frage der Quarantäne bei der jeweiligen Einreise müsse geklärt werden – auch hier wisse die Regierung dass es eine Perspektive geben müsse.

In Deutschland drängt auch Armin Laschet, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens und Kandidat für den CDU-Vorsitz, auf schnellere Grenzöffnungen. «Es braucht nun Regeln, die die Menschen vor der Ausbreitung des Coronavirus schützen, aber nicht an nationalen Grenzen Halt machen», sagte er der Süddeutschen Zeitung. Nordrhein-Westfalen stehe «in engem Austausch mit unseren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden», um «perspektivisch den grenzüberschreitenden Tourismus wieder zu ermöglichen».

( fre/red )