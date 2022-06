Ausgangslage

Weil Russland weniger Gas liefert, hat Deutschland die nächste Stufe des Notfallplans ausgerufen. In der Schweiz laufen die Vorbereitungen auf einen möglicherweise harten Winter.

Deshalb hat sich der Bundesrat mit der Frage der Vorbereitungsmassnahem im Falle einer Gasmangellage befasst. Energieministerin Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin treten heute Nachmittag vor die Medien, um zu informieren.

Was ist, wenn plötzlich zu wenig Gas in die Schweiz kommt? Darauf bereiten sich derzeit viele Firmen vor. Im Notfall werden sie weniger Gas erhalten. Das ist mittlerweile ein realistischeres Szenario als auch schon. Dasselbe gilt für den privaten Bereich.

Bundesrat Parmelin sagte jüngst in einem Interview mit der NZZ, dass die Schweiz auf eine allfällige Gasknappheit gut vorbereitet sei. Käme aber nicht genügend Gas ins Land, würden Sparappelle an die Bevölkerung gerichtet werden. «Ein Grad weniger heizen, kann den Verbrauch schon stark senken», meinte der Wirtschaftsminister. Der Erdgasverbrauch in diesem Land wird zu hundert Prozent durch Importe gedeckt.

Gerade Deutschland ist punkto Importe ein sehr wichtiger Partner für die Schweiz. Dort steigt die Nervosität wegen der verminderten Gaslieferungen aus Russland. Was heisst es, wenn Deutschland zu wenig Gas hat für unser Land? Die Hoffnungen liegen auf einem Abkommen, das es noch nicht gibt.

Bisher hielt sich die Energieministerin diesbezüglich bedeckt, was auch zu Kritik geführt hat. Deshalb ist man heute gespannt, welche Lösungsansätze Sommaruga und ihr Kollege aus der Landesregierung der Öffentlichkeit präsentieren.

Artikel zum Thema:

Leitartikel zur Energie-Krise: Wir rasen auf den Blackout zu – und niemand regt sich auf

Putin drosselt Gaslieferungen Müssen Schweizer Haushalte bald die Heizung runterdrehen?

Energieversorgung: Kommt es zu einem Gasstopp aus Deutschland?