Reisefreiheit in Europa – Schweiz fehlen Daten für den Impfpass Ein Impfpass soll möglichst rasch mehr Freiheit bringen. Doch bisher erhalten Geimpfte nur einen Zettel, ein zentrales Register gibt es nicht. Luca De Carli

Wird nicht mehr reichen, um nach einer Corona-Impfung frei zu reisen: Der herkömmliche internationale Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation aus Papier. Foto: Sophia Kembowski (Keystone)

Egal ob ausgedruckt auf einem Zettel oder auf dem Smartphone: Der am Mittwoch präsentierte digitale Impfpass der EU funktioniert nur, wenn die darin enthaltenen Informationen via Abgleich mit einer Impfdatenbank überprüft werden können. Ein QR-Code auf dem Zettel oder dem Smartphone soll das ermöglichen, wenn der Impfpass wie angekündigt ab Juni eingeführt wird.

Die Schweiz wird sich an diesem Projekt beteiligen müssen, auch wenn der Entscheid noch nicht gefällt ist. Es gibt allerdings ein Problem: In der Schweiz existiert keine Datenbank, in der alle Corona-Impfungen inklusive der für den Impfpass notwendigen Personendaten erfasst werden, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigt. Es fehle eine gesetzliche Grundlage für ein Impfregister – sowohl auf Bundesebene als auch in den Kantonen.