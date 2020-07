Überraschender Ländervergleich – Schweiz erholt sich am schnellsten von der Corona-Krise Die wirtschaftlichen Aktivitäten haben in wichtigen Bereichen bereits über 90 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. Damit steht das Land im internationalen Vergleich erstaunlich gut da. Armin Müller

Im Dienstleistungssektor ist die Schweiz schon fast wieder auf Wachstumskurs: Kunden auf Einkaufstour nach der Wiederöffnung der Baumärkte im April. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Derzeit verdoppelt sich die Zahl der Corona-Infektionen in der Schweiz knapp jede Woche. Das weckt Befürchtungen vor einer zweiten Welle der Pandemie – genau in dem Moment, in dem die Wirtschaft nach dem starken Einbruch wieder richtig Fahrt aufgenommen hat. Die wirtschaftliche Aktivität erreichte letzte Woche bereits über 93 Prozent des durchschnittlichen Niveaus der vergangenen drei Jahre.