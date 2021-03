Zum Sessionsstart im Grossen Rat – Schweigeminute für die Todesopfer der Coronapandemie Danach wurden sechs neue Mitglieder des Kantonsparlament vereidigt.

Die Frühlingssession des Grossen Rates findet erneut nicht im Rathaus statt. Foto: Keystone

Zum Auftakt der Frühlingssession hat der bernische Grosse Rat den bislang tausend Todesopfern der Coronapandemie im Kanton Bern mit einer Schweigeminute gedacht. Sechs neue Mitglieder wurden danach vereidigt.

Mit dem Treitener Genmüsebautechniker Jakob Etter trat Ende Februar ein BDP-ler der ersten Stunde zurück. 15 Jahre lang politisierte der Seeländer im Berner Kantonsparlament, wo er unter anderem Mitglied Finanzkommission war. Mit Christine Bühler rückt ebenfalls eine Grossrätin aus bäuerlichem Umfeld nach. Nebst aktiver Bäuerin ist Bühler auch Spitexfachfrau.

Bei der EVP ist Fraktionspräsidentin Christine Schnegg zurückgetreten. Sie gehörte dem Grossen Rat seit 2005 an. In ihrer langen Grossratskarriere gehörte sie verschiedenen Kommissionen an, allen voran der Justizkommission und der Gesundheits- und Sozialkommission. In ihre Fussstapfen im Grossen Rat tritt Philippe Messerli.

Zwei Wechsel gab es bei der FDP: Für den Bieler Peter Moser ist neu Peter Bohnenblust ins Berner Kantonsparlament nachgerutscht. Die Roggwilerin Marianne Teuscher-Abts wird durch den Niederbipper Peter Haudenschild ersetzt.

Einen Wechsel gibt es auch in den Reihen der Sozialdemokraten: für die Ende vergangenen Jahres zurückgetretene Marianne Burkhard aus Rogggwil nimmt Ruth Sager Schär aus Herzogenbuchsee Einsitz im Grossen Rat.

Bei der SVP schliesslich kommt ein Rückkehrer in den bernischen Grossen Rat: Beat Schori. Der mittlerweile 70-jährige Pensionär war bereits einmal bernischer Grossrat, nämlich von Juni 2002 bis August 2009. In Bern ist er bekannt als früherer Gemeinderats- und Stadtpräsidiumskandidat. Schori war auch Mitglied des Berner Stadtrats und präsidierte die SVP Stadt Bern zwei Jahre lang. Er ersetzt Stefan Hofer.

Die Mitglieder des Grossen Rates können sich neu jeweils zu Beginn der Sessionswoche freiwillig einem Corona-Speicheltest unterziehen. Dies ist freiwillig, allerdings redete Ratspräsident Stefan Costa seinen Ratskolleginnen und Ratskollegen ins Gewissen, die Tests rege zu nutzen.

