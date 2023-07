Bagdad, Irak – Schwedische Botschaft nach Koranverbrennung in Brand gesetzt Nachdem in Stockholm der Koran öffentlich verbrannt wurde, ist es in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu Demonstrationen gekommen. Dabei wurde die schwedische Botschaft angezündet.

1 / 3 Protestierende stehen in Bagdad auf einem Gebäude neben der schwedischen Botschaft. (20. Juli 2023) AFP/Ammar Karim

Die schwedische Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist bei einer Demonstration in Brand gesetzt worden. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag beobachtete, stieg Rauch aus dem Gebäude auf. Dutzende Menschen nahmen an der von Anhängern des einflussreichen irakischen Schiitenführers Moktada Sadr organisierten Demonstration teil. Die irakische Bereitschaftspolizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich vor einer für Donnerstag geplanten Protestaktion vor der irakischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, bei der ein Koran verbrannt werden soll.

«Wir haben nicht bis zum Morgen gewartet, sondern sind im Morgengrauen eingedrungen und haben die schwedische Botschaft in Brand gesetzt», sagte ein junger Demonstrant in Bagdad. Anschliessend rief er mit «Moktada» den Namen des einflussreichen Schiitenführers.

Das schwedische Aussenministerium teilte AFP mit, das Personal der Botschaft in Bagdad sei «in Sicherheit». Das irakische Aussenministerium verurteilte den Vorfall am frühen Donnerstag. Die Regierung habe die Sicherheitskräfte angewiesen, eine Untersuchung vorzunehmen und «alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären und die Täter zu identifizieren».

Proteste vor irakischer Botschaft in Stockholm

Am Mittwoch hatte die schwedische Polizei eine für Donnerstag geplante Protestaktion vor der irakischen Botschaft in Stockholm genehmigt. Wie die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete, hatten die Organisatoren bei der Anmeldung der Demonstration angekündigt, irakische Flaggen und einen Koran verbrennen zu wollen. Schwedische Medien meldeten, der nach Schweden geflüchtete Iraker Salwan Momika habe die Demonstration organisiert.

Im Juni hatte Momika vor der Grossen Moschee in Stockholm bei einer Protestaktion einige Seiten aus dem Koran verbrannt und war auf die heilige Schrift des Islams getreten. Zuvor hatte der Rechtsextreme Rasmus Paludan im Januar bei einer Demonstration in Stockholm einen Koran verbrannt.

Beide Aktionen lösten in der islamischen Welt heftige Proteste aus. In Bagdad stürmten Demonstranten die schwedische Botschaft, Marokko zog seinen Botschafter aus Stockholm ab.

AFP/chk

