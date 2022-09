Verwirrung um britische Premierministerin – Schwedens Regierungschefin gratuliert der falschen Liz Truss Nach der Wahl der neuen britischen Premierministerin erhielt eine gewöhnliche Bürgerin zahlreiche Tweets. Diese machte das Beste daraus. Martin Fischer

Liz Truss bei einer Wahlkampfrede Ende August. Foto: Getty Images

Wer ist die neue britische Premierministerin? Auf Twitter ist die Frage der Identität von Liz Truss gar nicht so einfach zu beantworten. Dafür ist ihr Name schlicht zu austauschbar.

Jedenfalls begann die Amtszeit von Liz Truss am 6. September mit einiger Verwirrung und falsch adressierten Glückwünschen – von ganz hoher Stelle. Kurz nachdem klar war, dass die Politikerin Liz Truss sich im Tory-Duell gegen Rishi Sunak durchgesetzt hat, sandte Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson, wie es das heutige Politprotokoll verlangt, ihre Glückwünsche express via Twitter. «Gratulation an Liz Truss, die die Rolle der Premierministerin von Grossbritannien übernehmen wird. Schweden und Grossbritannien werden ihre tiefe und umfassende Zusammenarbeit weiterführen.»

Die fälschlicherweise adressierte Trussell reagierte auf die bestmögliche Art: schnell und schlagfertig.

Doch der Tweet ging an eine Person mit dem Twitter-Handle @liztruss, bei der es sich um eine gewöhnliche englische Bürgerin namens Elizabeth Trussell handelt, die allem Anschein nach in Reading, eine halbe Zugstunde westlich von London, lebt und seit 2009 diesen Account besitzt. Boris Johnsons Nachfolgerin wiederum ist unter dem Handle @trussliz auf Twitter zu finden.

Liz Truss folgt auf Boris Johnson, der gestern vor Downing Street 10 zu einer Rede antrat, mit Unterstützung seiner Ehefrau Carrie Johnson. Foto: Keystone

Ministerpräsidentin Andersson korrigierte die Adressatin in ihrem Tweet ziemlich schnell und schickte eine Entschuldigung nach. Auch die Grünen-Politikerin Caroline Lucas aus Brighton setzte einen Tweet an Elizabeth Trussell ab, indem sie die Wahl der neuen Premierministerin «ein Desaster» nannte. Nachdem sie ihren Fehler erkannt hatte, schickte sie einen Tweet nach, diesmal an @liztruss und @trussliz: «Ganz ehrlich, Liz Trussell würde wohl den besseren Job machen.»

Die fälschlicherweise adressierte Trussell reagierte auf die Nachrichten auf die bestmögliche Art: schnell und schlagfertig. An Magdalena Andersson schrieb sie: «Ich freue mich auf den Besuch! Macht die Hacktätschli parat», in Anspielung an die beliebten Köttbullar, die es in den Ikea-Restaurants gibt.

Auf den Vorschlag einer Nutzerin, dass es für Trussell nach der Verwirrung doch mindestens eine Einladung zum Tee bei der Queen geben sollte, meinte diese: «@RoyalFamily ich bin morgen noch verfügbar.» Sie und die Queen würden sicher «Besties» werden.

Aktuell hat Elizabeth Trussell 2700 Follower, die Zahl wächst. Trussell hatte zuletzt vor über vier Jahren auf ihrem Account etwas geteilt. So schrieb sie am 26. März 2018: «Vegas gebucht!» In einer ganzen Reihe von Tweets ärgerte sie sich zudem übers Zugfahren: «Fuck Pendeln!!! Den ganzen Morgen in der U-Bahn gefangen. Jetzt laufe ich im Schnee zu Kings Cross. Ich könnte ausrasten!!»

User entdecken nun diese Tweets von 2018 und ziehen neue Threads auf. So fragt einer: «Und, wie wars in Vegas?» Ein anderer meint: «Gratuliere, dass du die Wahl schon vier Jahre vorher gefeiert hast!» Trussell wird mit ihrem Account also noch eine Weile zu tun haben.

