Mohammed-Karikaturist – Schwede Lars Vilks bei Verkehrsunfall gestorben

Am Sonntag ist der schwedische Karikaturist Lars Vilks bei einem Verkehrsunfall gestorben. AFP Beim Unfall sind auch die zwei Polizeibeamten getötet worden, die zum Schutz des Mannes abgestellt waren. AFP Vilks stand seit 2007 unter Polizeischutz, nachdem er Mohammed als Hund gemalt hatte. Am 14. Februar 2015 wurde der Karikaturist in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen Ziel eines Anschlags. AFP 1 / 4

Der Schwede war für seine kontroverse Mohamed-Karikatur bekannt: Er malte diesen als Hund und stand deswegen unter Polizeischutz.

Im 2015 war er Ziel eines Anschlags, den er überlebte, ein weiterer Mensch getötet wurde.

Der schwedische Karikaturist Lars Vilks, der wegen einer Mohammed-Karikatur unter Polizeischutz stand, ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Schweden gestorben. Neben dem 75-Jährigen seien auch die beiden Polizeibeamten getötet worden, die zum Schutz des Künstlers abgestellt waren, teilte die schwedische Polizei der Nachrichtenagentur AFP mit.

Der Unfall ereignete sich demnach am Nachmittag auf der Autobahn E4 in der Nähe der Stadt Markaryd im Süden des Landes, als der Pkw mit Vilks und den Polizisten mit einem in der Gegenrichtung fahrenden Lkw zusammenstiess. Einen Angriff auf Vilks schlossen die Behörden aus. Der Fall werde «wie jeder andere Verkehrsunfall untersucht».

Das Fahrzeug durchbrach eine Leitplanke

Nach Angaben der Tageszeitung «Expressen» durchbrach das Fahrzeug mit Vilks aus noch ungeklärter Ursache eine Leitplanke, bevor es mit dem Lastwagen zusammenstiess. Der Lkw-Fahrer wurde der Polizei zufolge ins Krankenhaus eingeliefert. «Dass die Person, die wir schützen wollten, und zwei Kollegen bei dieser Tragödie ums Leben kamen, ist unfassbar und sehr traurig», sagte Carina Persson, Leiterin der Regionalpolizei.

Vilks stand seit 2007 unter Polizeischutz, nachdem er Mohammed als Hund gemalt hatte. Am 14. Februar 2015 wurde der Karikaturist in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen Ziel eines Anschlags. Zwar entkam Vilks dem 22-jährigen dänischen Attentäter mit palästinensischen Wurzeln bei einer Veranstaltung zur Meinungsfreiheit, dieser tötete jedoch den dänischen Filmemacher Finn Nörgaard und verletzte drei Polizisten. Später tötete der vorbestrafte Täter vor einer Synagoge einen jüdischen Wachmann und verletzte zwei Polizisten, bevor ihn die Polizei vor seiner Wohnung erschoss.

