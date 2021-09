Nach eskalierter Corona-Demo – Schutzzaun vor Bundeshaus: Polizei findet gelockerte Schrauben Die Berner Polizei hat Indizien für einen geplanten «Sturm aufs Bundeshaus» gefunden: Sie hat festgestellt, dass am Zaun vor dem Parlamentsgebäude Schrauben gelockert wurden.

Szene bei der Corona-Demonstration vom Donnerstag auf dem Bundesplatz. Foto: Raphael Moser

Die Berner Kantonspolizei hat nach der Kundgebung von Gegnern der Corona-Schutzmassnahmen festgestellt, dass Schrauben des Schutzzauns vor dem Bundeshaus gelockert waren. Diese Schrauben liessen sich nur mit Werkzeugen lockern, sagte der Leiter der Medienstelle, Christoph Gnägi, am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA.

Es sei deshalb davon auszugehen, dass diese Schrauben mutwillig gelöst worden seien. Das zeige, dass der Einsatz der Kantonspolizei vom Donnerstagabend auf dem Bundesplatz richtig gewesen sei. Die Erkenntnis des Augenscheins vom Freitagmorgen werde in künftige Lagebeurteilungen einfliessen.

Der Stadtberner Polizeidirektor Reto Nause hatte am Donnerstagabend per Twitter der Polizei für die Auflösung der Demo gedankt und per Twitter resümiert, die Polizei habe einen «möglichen Sturm aufs Bundeshaus» verhindert.

Nause: «Rote Linie überschritten»

«Wer Werkzeug an eine Demo mitführt, hat klare Absichten», sagte Nause am Freitag in einem Interview auf watson.ch. Er wolle sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Zaun nicht aufgestellt gewesen wäre, so Nause im Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Schweizer Radio SRF und in der «Berner Zeitung». Bisher habe er geglaubt, dass die Bundeshäuser heilig seien. Nun sei eine rote Linie überschritten worden. Aus sozialen Medien wisse man, dass Gegner von Corona-Massnahmen den Sturm auf das Kapitol von Anfang dieses Jahres in den USA idealisierten, so der Berner Gemeinderat.

Am Donnerstagabend hatten schätzungsweise drei- bis viertausend Menschen in Bern gegen Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus demonstriert. Als der Demonstrationszug vor dem Bundeshaus ankam, rüttelte ein Teil der Teilnehmer am Schutzzaun, der sich quer über den Bundesplatz zog. Als sie damit nicht aufhörten, setzte die Polizei einen Wasserwerfer ein. Danach warfen Demonstrierende Gegenstände in Richtung Bundeshaus und dort platzierte Einsatzkräfte. Laut Gnägi kam es schon vor dem Wasserwerfereinsatz zu vereinzelten Würfen.

Die Polizei setzte auch Gummischrot und Reizgas ein, um die Kundgebung aufzulösen. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen wurde eine Person verletzt.

Den Gitterzaun vor dem Bundeshaus gebe es schon seit Jahrzehnten, sagte Gnägi weiter. Allerdings habe er nicht immer dieselbe Form gehabt. Die Berner Kantonspolizei entscheide jeweils je nach Lagebeurteilung, ob sie ihn installiere oder nicht.

Schutzdispositiv für Bundeshaus existiert

Nach der Demonstration von Gegnern der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie versichert das Bundesamt für Polizei, über ein Dispositiv gegen mögliche Eindringlinge zu verfügen.

Fedpol-Sprecher Florian Näf erklärte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, vor dem Bundeshaus sei die Kantonspolizei Bern zuständig. Für das Dispositiv gegen Eindringlinge hätten die Fachleute seines Amts aus dem Sturm auf das Capitol in Washington und auf den Bundestag in Berlin ihre Schlüsse gezogen.

Einzelheiten des Sicherheitsdispositivs gibt das Fedpol nicht bekannt. Der Fokus liege auf dem Schutz des Bundesrats und des Parlaments. Mit der Berner Kantonspolizei stehe das Fedpol in ständigem Kontakt, sagte Näf.

SDA/awb

