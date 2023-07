Airbag-Mode – Schutz in Hülle und Fülle Supervoluminöse Ballons sind gerade allgegenwärtig – ob beim Sport, im eigenen Zuhause oder in der Mode. Sind die Airbag-Anspielungen ein Angst-Indikator unserer Zeit? Katharina Wetzel

Bei der Rick Owens Fashionshow in Paris liefen die Models in aufgeplusterten Jacken über den Laufsteg (2. März 2023). Foto: Victor Virgile (Getty Images)

Vor rund 40 Jahren bauten Ingenieure von Mercedes zum ersten Mal in Deutschland einen Airbag im Lenkrad einer S-Klasse ein. Heute schiessen bei einem heftigen Aufprall immer mehr Luftsäcke im Innenraum eines Autos hervor, um die Insassen zu schützen. Je neuer der Wagen, desto mehr. Während sich die Airbags jedoch nur bei einem Crash aufblasen, sind sie dafür als Designobjekt umso präsenter: ob beim Sport, im eigenen Zuhause oder in der Mode. Supervoluminöse Ballons sind allgegenwärtig, nicht immer aber sind sie ganz ernst gemeint.

So sieht man derzeit wieder in Seen kraulende Menschen, die rote Schwimmbojen im Wasser hinter sich herziehen: zur Sicherheit. Menschen, die sich am Strand auf Air Lounges fallen lassen: zur Bequemlichkeit. Oder sich zum Spass beim Zorbing, einer Trendsportart, in einem übergrossen Luftball kugeln. Fast für alle Lebenslagen gibt es inzwischen solche Schutzmechanismen. In Hülle und Fülle.

Kein Zweifel, die Airbagisierung der Gesellschaft hat begonnen. Aber lauert denn überall das Risiko, die Crashgefahr? Und was sagt das über uns und die Zeiten, in denen wir leben, mit Krisen und Krieg in Europa?

Sind modische Airbag-Anspielungen ein Angst-Indikator?

Zumindest erfinden Designer immer mehr Luftkissen, auch für das eigene Zuhause. «Im Moment sind viele Entwürfe sehr organisch-voluminös», bestätigt der deutsche Designer Sebastian Herkner. Den Typus des Airbags sieht er besonders eindrucksvoll in der Kollektion der britischen Designer Edward Barber und Jay Osgerby für B&B Italia vertreten. «Das ist ein knautschiges, einladendes Wolkensofa.» Durch Zoom und Homeoffice sei die Sehnsucht nach einem heimeligen Zuhause, das Sicherheit und Geborgenheit bietet, stark gewachsen, so Henker.

Viele wollen ihr Zuhause als sicheren Rückzugsort gestalten: Das Polstermöbel «Tortello» von B&B Italia ist aktuell der Prototyp des Airbags im Interior-Design. Foto: B&B Italia

Das Gefühl, durch die digitale Transformation immer mehr abgehängt zu werden, beängstigt viele. Bedrohungen gibt es genug, egal, ob Klimakrise, Ukraine-Krieg oder Spionageballons. Da soll zumindest das eigene Zuhause eine sichere Insel sein, abgeschirmt von der gefährlichen Aussenwelt.



Auf extragrosse Knautschzone setzen auch Modedesigner für den kommenden Herbst und Winter. Bei Rick Owens liefen die Models bei der Schau in aufgeplusterten Jacken über einen erhöhten Laufsteg. Es sah so aus, als hätte man ihnen auf dem Weg ins Überschwemmungsgebiet einen übergrossen Rettungsring übergestülpt.

Modedesigner wie Rick Owens zeigen für kommenden Herbst/Winter aufgepolsterte Looks mit extragrosser Knautschzone. Foto: Katharina Wetzel

Bei dem Label Undercover oder der Haute-Couture-Kollektion von Schiaparelli waren besonders ausladende und fluffige Mäntel zu sehen. Wären modische Airbag-Anspielungen ein Angst-Indikator, die Gesellschaft würde sich derzeit im Panikmodus befinden.

Dieser Mantel von Duran Lantink wirkt wie eine übertrieben aufgeblasene Sanduhr. Foto: Katharina Wetzel

Die Angst hat sich zum Verkaufsschlager entwickelt

«Die Risikogesellschaft ist eine katastrophale Gesellschaft. In ihr droht der Ausnahmezustand zum Normalzustand zu werden», schrieb der Soziologe Ulrich Beck im Jahr des Reaktorunfalls von Tschernobyl 1986. Und heute? Man muss sich nur die Büchertitel der Herbstnovitäten anschauen. Der Ausnahmezustand ist längst der Normalzustand. Es geht um «Kollision», «den Ernstfall».

Kinder beim Zorbing, einer Trendsportart, bei der man im übergrossen Luftball kugelt. Foto: Jörg Hackemann

Angst vor einer atomaren Bedrohung, Angst vor Migration, Angst vor der Klimakatastrophe. Die Angst hat sich zum Verkaufsschlager entwickelt und kommt doch verniedlicht auch als aufblasbares Gadget daher. Der Airbag ist dabei zum Symbol eines Sicherheitsbedürfnisses geworden, das Künstler und Designer immer häufiger aufgreifen – ohne Funktion, aber mit der Botschaft der Beruhigung: In diesem Sofa bist du maximal geborgen, in dieser Jacke kann dir die Aussenwelt nichts anhaben, in dieser Kugel kannst du dich ohne eine Schramme den Berg runterstürzen. Spass ja, aber Risiko? Nein.

Der Wunsch nach Sicherheit steht im Konflikt mit dem Streben nach Wohlstand, das geradezu nach Risiken verlangt.

Die Risikogesellschaft hat sich zu einer Airbag-Gesellschaft mit einem gestiegenen passiven Sicherheitsbedürfnis entwickelt. Während der Corona-Pandemie zeigte sich, dass zwar nicht alle, aber doch sehr viele sich in ihrer eigenen Blase komfortabel eingerichtet haben – ihrem «kleinen Corona-Biedermeier-Lebenskreis», wie der Psychologe Stephan Grünewald es in einem Essay in der «Welt» formulierte.

Zwar sind die soziologischen und psychologischen Auswirkungen der Corona-Krise längst noch nicht erforscht. Doch viele Menschen wünschen sich eine Art Vollkaskoschutz. Für Eigenverantwortung spricht das nicht; der Wunsch nach Sicherheit steht im Konflikt mit dem Streben nach Wohlstand, das immer mit Risiken einhergeht, ja, geradezu nach Risiken verlangt.

Halt und Sicherheit: Ein Air Lounger oder Sitzsack vermittelt vielen jungen Menschen dieses Gefühl. Foto: Alamy Stock Photo

Natürlich sind Airbags wichtig. Wer vor der Einführung von Sicherheitssystemen wie Gurten und Airbags einen schweren Unfall hatte, musste mit schwersten bis hin zu tödlichen Verletzungen rechnen. Klar ist: Eine Gesellschaft muss resilient genug sein. Das Modewort spricht im Kern das Richtige an: Die schöpferische und kreative Kraft, die es Menschen erlaubt, sich anzupassen, anstatt in Panik und Starre zu verfallen. In seinem Buch «Die resiliente Gesellschaft» zitiert Princeton-Ökonom Brunnermeier die Fabel von La Fontaine: Eine starke Eiche fällt bei einem heftigen Windstoss, das scheinbar schwache Schilfrohr bleibt flexibel.

Gut möglich, dass auch die sozialen Medien dafür sorgen, dass die Welt als immer gefährlicher wahrgenommen wird. Designer greifen die zuweilen apokalyptische Stimmung ironisierend auf – mal in einer elegant-soften Ästhetik, mal wulstig aufgepumpt, aber federleicht. Die luftgepolsterte Knautschzone für das Eigenheim ist praktisch, um dem Alltag zu entfliehen und sich in der vermeintlich sicheren Blase abzukapseln. Doch die grösste Gefahr? Die lauert doch, wenn die Gesellschaft gar keine Risiken mehr eingeht.



